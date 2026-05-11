/હાર છતાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ગુમાવ્યો નહીં પોતાનો તાજ, દક્ષિણ આફ્રિકાએ પાકિસ્તાનને માર્યો ધક્કો, જાણો રેન્કિંગ

ODI Team Ranking: ICC મેન્સ ODI ટીમ રેન્કિંગના તાજેતરના વાર્ષિક અપડેટ પછી ભારતે પોતાનું ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે, જ્યારે વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા ત્રીજા સ્થાને રહ્યું છે. સોમવારે જાહેર કરાયેલા એક નિવેદનમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ જણાવ્યું હતું કે, વાર્ષિક અપડેટ પછી ભારત મેન્સ ODI ટીમ રેન્કિંગમાં ટોચ પર છે. તેઓ બીજા ક્રમે રહેલા ન્યુઝીલેન્ડ (113 પોઈન્ટ)થી માત્ર પાંચ પોઈન્ટ આગળ છે, જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયા (109 પોઈન્ટ) ત્રીજા સ્થાને છે અને ટોચની ત્રણ ટીમોમાં સામેલ છે. ભારતે એક રેટિંગ પોઈન્ટ ગુમાવ્યો છે અને તે 118 પોઈન્ટ પર છે.
વાર્ષિક રેન્કિંગ અપડેટમાં, મે 2025 પછી રમાયેલી મેચોને સંપૂર્ણ વેઇટિંગ (100 ટકા) આપવામાં આવે છે, જ્યારે પાછલા બે વર્ષના પરિણામોને અડધે વેઇટિંગ (50 ટકા) આપવામાં આવે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા 102 પોઈન્ટ સાથે ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે, જે પાકિસ્તાન (98)ને પાછળ છોડી દે છે.
ટોચની 10માં બાકીની ટીમોનું સ્થાન યથાવત છે. શ્રીલંકા (96), અફઘાનિસ્તાન (93) અને ઈંગ્લેન્ડ (89) ટોચની આઠ ટીમોમાં સામેલ છે. બાંગ્લાદેશ 84 પોઈન્ટ સાથે નવમા સ્થાને છે, જ્યારે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ હવે 74 પોઈન્ટ ધરાવે છે. છેલ્લા અપડેટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ બાંગ્લાદેશથી 6 પોઈન્ટ પાછળ હતું, પરંતુ આ અંતર હવે 10 પોઈન્ટ થઈ ગયું છે.
સીધી ક્વોલિફિકેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે 8 ટીમો
આઈસીસીએ જણાવ્યું હતું કે, આ બંને ટીમો માટે નોંધપાત્ર અસરો પાડશે કારણ કે તેઓ આઈસીસી મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2027 માટે સીધી ક્વોલિફિકેશન માટે પ્રયત્નશીલ છે. આઈસીસીએ જણાવ્યું હતું કે, 31 માર્ચ, 2027 સુધીમાં આઈસીસી રેન્કિંગમાં ટોચની આઠ ટીમો સીધી ક્વોલિફિકેશન પ્રાપ્ત કરશે. આ ઉપરાંત, યજમાન દક્ષિણ આફ્રિકા અને ઝિમ્બાબ્વે પણ આપમેળે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે.
આ સંદર્ભમાં, જો દક્ષિણ આફ્રિકા ટોચના આઠમાં રહે છે, તો નવમું સ્થાન સીધું વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવવા માટે મહત્વપૂર્ણ બની જશે. આયર્લેન્ડ (54) ઝિમ્બાબ્વે (53)ને પાછળ છોડીને 11મા સ્થાને પહોંચી ગયું છે, જ્યારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (46) એ સ્કોટલેન્ડ (44)ને પાછળ છોડી દીધું છે.
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) પણ આગળ વધીને 19મા સ્થાને છે, કેનેડાને પાછળ છોડીને, જેના કુલ 16 પોઈન્ટ છે. ગયા અઠવાડિયે ભારતે ICC T20 આંતરરાષ્ટ્રીય રેન્કિંગમાં પોતાનું ટોચનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું હતું. ભારતે માર્ચમાં T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો હતો.