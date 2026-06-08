/ભારત સામે ઐતિહાસિક હાર છતાં, અફઘાનિસ્તાનને મળી આ મોટી ખુશી, કેપ્ટન શાહિદીએ એક સ્વીકાર્યું કડવું સત્ય

IND vs AFG Test: ટીમ ઈન્ડિયાએ એકમાત્ર ટેસ્ટમાં અફઘાનિસ્તાનને કારમી હાર આપી. મુલ્લાનપુર મેદાન પર ભારતે એક ઇનિંગ્સ અને 300 રનથી જીત મેળવી. 564/8 બનાવ્યા પછી, ભારતે અફઘાનિસ્તાનને પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં 152 અને બીજા ઇનિંગ્સમાં 112 રન સુધી મર્યાદિત રાખ્યું. આ ભારતની ઇનિંગ્સના માર્જિનથી સૌથી મોટી જીત છે. અફઘાનિસ્તાનને ઇનિંગ્સના માર્જિનથી સૌથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
જોકે, ઐતિહાસિક હાર છતાં, અફઘાનિસ્તાનને મોહમ્મદ સલીમના રૂપમાં ખૂબ આનંદ મળ્યો. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટન હશમતુલ્લાહ શાહિદીએ ઝડપી બોલર સલીમની પ્રશંસા કરી, જેમણે ભારતની ઇનિંગ્સમાં છ વિકેટ લીધી. તેમણે શુભમન ગિલ (126), સાઈ સુદર્શન (81) અને યશસ્વી જયવાલ (24) જેવા ખેલાડીઓને આઉટ કર્યા. તે ભારતીય ધરતી સામે ટેસ્ટ ઇનિંગ્સમાં 5 કે તેથી વધુ વિકેટ લેનાર પ્રથમ અફઘાન બોલર છે.
શાહિદીએ એક કઠોર સત્ય સ્વીકાર્યું
શાહિદીએ મેચ પછી કહ્યું કે, ભારતીય ટીમને તેમના ઉત્તમ પ્રદર્શન માટે અભિનંદન. તે અમારા માટે મુશ્કેલ દિવસ અને મુશ્કેલ મેચ હતો. અમારી બોલિંગમાં શરૂઆતથી જ શિસ્તનો અભાવ જોવા મળ્યો. સત્ય એ છે કે, અમારી પાસે આ ફોર્મેટમાં વધુ અનુભવ નથી. અમને ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવા માટે પૂરતી તકો મળતી નથી. અમે આ મેચમાંથી ઘણું શીખ્યા.
વધુમાં તેમને જણાવ્યું કે બધા જાણે છે કે ભારતને ઘરઆંગણે હરાવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. આશા છે કે, અમે દબાણ હેઠળ રમવાનું શીખીશું. મેચમાં અફઘાનિસ્તાન માટે કયા સકારાત્મક પાસાં હતા? કેપ્ટને જવાબ આપ્યો કે, અમારા માટે ઘણા સકારાત્મક પાસાં હતા, ખાસ કરીને સલીમ. સલીમ પહેલા ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ પ્રવાસ દરમિયાન ઘાયલ થયો હતો. તેણે શાનદાર વાપસી કરી. હું તેના માટે ખૂબ ખુશ છું. બેટિંગમાં, રહેમત શાહ (60)એ પ્રથમ ઇનિંગમાં અને સેદીકુલ્લાહ અટલ (42)એ બીજી ઇનિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું.
શાહિદી માનવ સુથારની પ્રશંસા કરી
સ્પિનર માનવ સુથાર અફઘાનિસ્તાન ટેસ્ટમાં પ્લેયર ઓફ ધ મેચ હતો. તેણે કુલ સાત વિકેટ લીધી. સુથારે પહેલી ઇનિંગમાં 22 ઓવરમાં 33 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી, જેના કારણે અફઘાનિસ્તાનને ફોલોઓન કરવાની ફરજ પડી. અફઘાનિસ્તાનના કેપ્ટને 23 વર્ષીય સ્પિનરની શિસ્તબદ્ધ બોલિંગની પ્રશંસા કરી.
ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી હવે 13 જૂનથી શરૂ થશે
શાહિદીએ કહ્યું કે, તેણે શાનદાર બોલિંગ કરી. તેણે સતત વિકેટની નજીક બોલિંગ કરી અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન શિસ્તબદ્ધ રહ્યો. અમારા બેટ્સમેનોએ તેની સામે સંઘર્ષ કર્યો. જો તમે પિચ જુઓ તો તે સત્ર દર સત્ર બદલાતી રહી. સ્કોરબોર્ડ પર દબાણ હતું અને પિચની સ્થિતિ પણ બદલાતી રહી. તેણે ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ બોલિંગ કરી." ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી હવે 13 જૂનથી ધર્મશાળામાં શરૂ થશે.