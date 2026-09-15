/IND vs AFG : પ્રથમ T20માં જીત છતાં બદલાઈ જશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11, થઈ શકે છે 3 મોટા ફેરફાર

Team India Playing 11 : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યોજાવા જઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ જ મેદાન પર પ્રથમ મેચ જીતીને શ્રેણીની શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. અભિષેક શર્મા, અર્શદીપ સિંહ અને ઈશાન કિશન સહિતના ઘણા ખેલાડીઓએ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું. સામાન્ય રીતે, જીત બાદ ટીમનું સંયોજન બદલવું યોગ્ય માનવામાં આવતું નથી. જોકે, પ્રદર્શનના આધારે કેટલાક ખેલાડીઓને પડતા મૂકવામાં આવી શકે છે, જ્યારે એક ખેલાડી ઈજાગ્રસ્ત થયો છે.
પ્લેઈંગ-11માં ત્રણ સંભવિત ફેરફાર
વરુણ ચક્રવર્તીએ પ્રથમ T20માં સારી બોલિંગ કરી હતી અને એક વિકેટ ઝડપી હતી. જોકે, સાઈડ સ્ટ્રેઈનને કારણે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. પરિણામે તે બીજી T20 પણ રમી શકશે નહીં. તેની જગ્યાએ રવિ બિશ્નોઈ ટીમમાં આવી શકે છે. જે લેગ-સ્પિનર હોવાથી તે વરુણનો આદર્શ વિકલ્પ માનવામાં આવે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને તેણે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં ઘણા રન બનાવ્યા છે. આમ છતાં તેને પ્રથમ T20માં રમવાની તક મળી નહોતી. મેનેજમેન્ટે સંજુ સેમસનને પ્રાથમિકતા આપી હતી, પરંતુ તે માત્ર 10 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. ઘણા ચાહકો નિરાશ હતા કે વૈભવ સૂર્યવંશીને તક ના મળી. હવે, સંજુની નિષ્ફળતા બાદ વૈભવ સૂર્યવંશી પ્લેઈંગ XIમાં સ્થાન મેળવી શકે છે. તેને બીજી T20માં રમવાની તક મળી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ઈશાન કિશન સેમસન પાસેથી વિકેટકીપિંગની જવાબદારી સંભાળી શકે છે.
ઓફ-સ્પિન બોલરની ખોટ વર્તાઈ
અફઘાનિસ્તાન સામેની પ્રથમ T20 મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ઓફ-સ્પિન બોલરની ખોટ વર્તાઈ હતી. નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને શિવમ દુબે બંને બેટિંગ ઓલરાઉન્ડર છે. તેમની પાસે હાર્દિક પંડ્યા જેવી બોલિંગની ચોકસાઈનો અભાવ છે. અગાઉની મેચમાં બંને મોંઘા સાબિત થયા હતા. પરિણામે, સ્પિન-બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર માટે જગ્યા બનાવવા તે બંનેમાંથી કોઈ એકને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે સુંદર ઓફ-સ્પિન બોલિંગ અને નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.
બીજી T20 મેચ ક્યારે શરૂ થશે?
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની શ્રેણીની બીજી T20 મેચ આજે, 15 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. આ મેચ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જ્યારે બંને ટીમના કેપ્ટન સાંજે 7 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં આવશે. આ મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકાશે અને ફેનકોડ એપ અથવા વેબસાઈટ દ્વારા ઓનલાઈન સ્ટ્રીમ કરી શકાશે.