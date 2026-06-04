/શું ICC ટ્રોફી જીતવી એ ભારતીય કેપ્ટનો માટે અભિશાપ છે? રોહિત શર્મા પછી સૂર્યકુમાર પર લટકતી તલવાર!

કોઈપણ ખેલાડીનું સપનું હોય છે કે તે દેશની ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે. દેશ માટે રમ્યા બાદ તેની ઈચ્છા હોય છે કે તે ટીમનો કેપ્ટન બને અને કેપ્ટન બન્યા બાદ ઈચ્છે છે કે દેશને આઈસીસી ટ્રોફી જીતાડે, પરંતુ ટ્રોફી જીત્યા બાદ કેપ્ટનશિપ જતી રહે તો તેને શું કહેશો? શું તેને અભિશાપ કહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે ભારતીય ટીમની સાથે સતત ત્રીજા વર્ષે એવું થયું છે જ્યારે કોઈ કેપ્ટને ટીમ ઈન્ડિયાને આઈસીસી ટ્રોફી જીતાડી અને આગામી મેચમાં તે કેપ્ટન નથી.
હકીકતમાં તેની શરૂઆત 2024ના ટી20 વિશ્વકપથી થઈ. રોહિત શર્માની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ટી20 વિશ્વકપ જીત્યો હતો. ત્યારબાદ ટીમે જ્યારે આગામી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી તો રોહિત કેપ્ટન નહોતો. તેની પાછળનું કારણ હતું કે તેણે ટી20 ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો હતો. આ કેસનો થોડો અલગ રાખો, પરંતુ 2025મા પણ હિટમેન સાથે આવું થયું હતું. રોહિત શર્માએ ટીમ ઈન્ડિયાને આઈસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં જીત અપાવી, પરંતુ આગામી વનડે મેચમાં તે કેપ્ટન નહોતો.
બીસીસીઆઈએ હિટમેન રોહિત પાસેથી કેપ્ટનશિપ છીનવી શુભમન ગિલને સોંપી દીધી હતી. પરંતુ રોહિત શર્મા હજુ વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય રમે છે, પરંતુ તેની પાસેથી આઈસીસી ટ્રોફી જીત્યા બાદ કેપ્ટનશિપ છીનવી લેવામાં આવી હતી. હવે આવું સૂર્યકુમાર યાદવ સાથે થઈ રહ્યું છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી ભારતની ટી20 ટીમની કમાન છીનવી લેવામાં આવી છે. આ રીતે આઈસીસી ટ્રોફી જીત્યા બાદ કેપ્ટનશિપ છીનવાઈ જવાનો શ્રાપ લગભગ સૂર્યાને પણ લાગી ગયો છે.
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે સૂર્યકુમાર યાદવે ટીમને ટી20 વિશ્વકપમાં ચેમ્પિયન બનાવી, પરંતુ આગામી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં તે કેપ્ટન હશે નહીં. એટલું જ નહીં તેની ટી20 ટીમમાં જગ્યા પણ પાક્કી લાગી રહી નથી. હવે કોઈ ઈચ્છશે નહીં કે તે કેપ્ટન બને, ટીમને આઈસીસી ટ્રોફીમાં વિજયી બનાવે અને પછી કેપ્ટનશિપ છોડવી પડે. આ એક અલગ મુદ્દો આ સમયે બની ગયો છે. સૂર્ય કુમાર યાદવને એવો ખેલાડી રિપ્લેસ કરવાનો છે, જેણે લાંબા સમયથી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી. આ સાથે વાઇસ કેપ્ટન પણ બદલવામાં આવી શકે છે.