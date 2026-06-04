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શું ICC ટ્રોફી જીતવી એ ભારતીય કેપ્ટનો માટે અભિશાપ છે? રોહિત શર્મા પછી સૂર્યકુમાર પર લટકતી તલવાર!

ટીમ ઈન્ડિયાને આઈસીસી ટ્રોફીમાં વિજેતા બનાવવી ભારતીય કેપ્ટનો માટે શ્રાપ બની રહ્યો છે. 2024મા તેની શરૂઆત થઈ અને 2026મા પણ આવું જોવા મળી રહ્યું છે. સતત ત્રણ વર્ષથી જોવા મળી રહ્યું છે કે આઈસીસી ટ્રોફી જીતાડનાર કેપ્ટન પાસેથી ટીમની કમાન છીનવાઈ રહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 04, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:55 PM IST
શું ICC ટ્રોફી જીતવી એ ભારતીય કેપ્ટનો માટે અભિશાપ છે? રોહિત શર્મા પછી સૂર્યકુમાર પર લટકતી તલવાર!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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