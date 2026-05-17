/6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... T20માં ભારતના આ ખૂંખાર બેટ્સમેનની વિસ્ફોટક બેટિંગ, 28 બોલમાં ઠોકી સૌથી ફાસ્ટ સદી!

Abhishek Sharma: 25 વર્ષીય ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્માએ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો એક મહારેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. 5 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ મેઘાલય સામે રમાયેલી સૈયદ મુશ્તાક અલી T20 ટ્રોફીની એક મેચમાં અભિષેક શર્માએ માત્ર 28 બોલમાં સદી ફટકારી દીધી હતી. આ સાથે જ તેણે T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં કોઈ ભારતીય દ્વારા નોંધાયેલી સૌથી ઝડપી સદીના મહારેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી હતી.
નોંધનીય છે કે અભિષેકના આ પરાક્રમના થોડા દિવસો પહેલા જ, 27 નવેમ્બર 2024ના રોજ ગુજરાતના બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલે ત્રિપુરા સામે 28 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. ઉર્વિલે તે મેચમાં 35 બોલમાં 113 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી, જેમાં 12 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા સામેલ હતા અને તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 322.85 નો રહ્યો હતો.
28 બોલમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ
અભિષેક શર્માએ પંજાબ તરફથી રમતા ઉર્વિલ પટેલના આ અદ્ભુત કારનામાને ફરીથી દોહરાવ્યો હતો. મેઘાલય સામેની આ મેચમાં અભિષેકે 29 બોલમાં 106 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ તોફાની ઇનિંગ દરમિયાન તેના બેટમાંથી 11 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા નીકળ્યા હતા. આ મેચમાં તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 365.51 નો રહ્યો હતો, જે ખરેખર અકલ્પનીય છે.
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
T20 ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાનો ઓવરઓલ વર્લ્ડ રેકોર્ડ ભારતીય મૂળના એસ્ટોનિયન ક્રિકેટર સાહિલ ચૌહાણના નામે છે. સાહિલ પાસે અત્યારે T20 અને T20 ઇન્ટરનેશનલ બંનેમાં સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ સેન્ચુરીનો રેકોર્ડ છે. 17 જૂન 2024ના રોજ સાયપ્રસ સામે રમાયેલી મેચમાં સાહિલે માત્ર 27 બોલમાં સદી ફટકારી હતી. તેણે 41 બોલમાં 18 છગ્ગા અને 6 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 144 રન બનાવ્યા હતા, જ્યાં તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 351.21 હતો. આ ઇનિંગ સાથે તેણે ક્રિસ ગેલના IPLમાં બનાવેલા 30 બોલની સદીના રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો હતો.
T20 ઇન્ટરનેશનલ અને IPLમાં દબદબો
અભિષેક શર્માની ગણતરી ભારતના સૌથી વિસ્ફોટક ઓપનરોમાં થાય છે. તેના કરિયરના આંકડા નીચે મુજબ છે..
|ફોર્મેટ
|મેચ
|રન
|એવરેજ
|સ્ટ્રાઈક રેટ
|સદી / અર્ધસદી
|સર્વોચ્ચ સ્કોર
|T20 ઇન્ટરનેશનલ
|46
|1438
|33.44
|190.46
|2 / 10
|135
|IPL
|89
|2296
|29.44
|170.84
|2 / 12
|141
અભિષેક શર્માનો આ આક્રમક અંદાજ આગામી સમયમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે મોટો એક્સ-ફેક્ટર સાબિત થઈ શકે તેમ છે.