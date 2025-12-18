Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ, ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી આપ્યો જવાબ, આ ખેલાડીની જોરદાર વાપસી

IPL 2026ની ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહેલા ડેવોન કોનવેએ બે દિવસ પછી જ મજબૂત પ્રદર્શન કરીને જવાબ આપ્યો છે. તેણે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ત્રીજી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:50 PM IST

Trending Photos

IPL ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ, ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી આપ્યો જવાબ, આ ખેલાડીની જોરદાર વાપસી

જ્યારે IPL 2026ની ઓક્શનમાં ડેવોન કોનવેનું નામ લેવામાં આવ્યું, ત્યારે એવી અપેક્ષા હતી કે ન્યુઝીલેન્ડનો આ વિશ્વસનીય બેટ્સમેન કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝીનું ધ્યાન આકર્ષિત કરશે. તેની બેઝ પ્રાઈસ 2 કરોડ હતી. જો કે, આશ્ચર્યજનક રીતે કોઈ ટીમે તેના માટે બોલી લગાવી નહોતી. ઓક્શનમાં અનસોલ્ડ રહ્યા પછી ન્યુઝીલેન્ડના સ્ટાર બેટ્સમેન ડેવોન કોનવેએ હવે બેટથી જવાબ આપી ક્રિકેટ જગતનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે શાનદાર સદી

Add Zee News as a Preferred Source

ન્યુઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં ડેવોન કોનવેએ શાનદાર બેટિંગ કરી અને પ્રથમ ઇનિંગમાં સદી ફટકારી. 18 ડિસેમ્બરે રમાયેલી આ ઇનિંગમાં ધીરજ, ટેકનિક અને આક્રમકતાનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ જોવા મળ્યું. તેણે 149 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી અને 17 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આનો અર્થ એ થયો કે કોનવેએ જોખમી શોટનો આશરો લેવાને બદલે યોગ્ય ગેપ શોધીને રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે તે કેવી રીતે લાંબા સમય સુધી ક્રીઝ પર રહી શકે છે અને ટીમ માટે રમી શકે છે.

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં કોનવેનો રેકોર્ડ

ડેવોન કોનવેની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં આ છઠ્ઠી સદી છે. આ સાથે તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે તેની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી પણ પૂર્ણ કરી. આ બેટ્સમેને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ટીમને મજબૂત બનાવી અને પોતાનો ક્લાસ સાબિત કર્યો. તેની ઇનિંગ ન્યુઝીલેન્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.

જો કે, IPL એક સફેદ બોલની ટુર્નામેન્ટ છે અને કોનવેની સદી રેડ બોલ ક્રિકેટમાં આવી હતી, આ ઇનિંગ કોનવેના ફોર્મ વિશે કોઈ શંકા છોડતી નથી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં આટલી મજબૂત ઇનિંગ રમવાથી ખબર પડે છે કે ખેલાડી આત્મવિશ્વાસ ધરાવે છે અને કોઈપણ ફોર્મેટમાં અનુકૂલન સાધી શકે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
NZ vs WIDevon ConwayIPL Auction 2026ipl 2026

Trending news