ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજને મેદાન પર આવ્યો હાર્ટ એટેક, હોસ્પિટલમાં મોત

બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ પહેલાં જ ક્રિકેટ જગતમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે. લીગ શરૂ થાય તે પહેલાં આ દિગ્ગજને મેદાન પર હાર્ટ એટેક આવ્યો અને તે ઢળી પડ્યો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. જ્યાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:35 PM IST

ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજને મેદાન પર આવ્યો હાર્ટ એટેક, હોસ્પિટલમાં મોત

બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગમાં દુનિયાભરના ઘણા ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. પહેલી મેચ 27 ડિસેમ્બરે રાજશાહી વોરિયર્સ અને ઢાકા કેપિટલ્સ વચ્ચે રમાઈ રહી છે. ઢાકા કેપિટલ્સ મેચ પહેલા સહાયક કોચ મહબૂબ અલી ઝાકી મેદાન પર પડી ગયા હતા, જેના કારણે ટીમ મુશ્કેલ સ્થિતિમાં મુકાઈ ગઈ હતી. મેચ પહેલા ઝાકીને સિલ્હટ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમથી તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. જોકે, હોસ્પિટલમાં તેમને બચાવી શકાયા નહોતા.

હોસ્પિટલમાં દાખલ

ESPN અનુસાર, બાંગ્લાદેશ પ્રીમિયર લીગ 2025ની પહેલી મેચ પહેલા ઢાકા કેપિટલ્સ સિલ્હટ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરી રહી હતી. આ સમય દરમિયાન મહબૂબ અલીએ ટીમની તૈયારીઓની ચર્ચા કરી અને મેચના દિવસે મેચ પહેલાની પ્રેક્ટિસમાં ભાગ લીધો. જોકે, અંતિમ તૈયારીઓ દરમિયાન તે અચાનક મેદાન પર ઢળી પડ્યા. તેને તાત્કાલિક તબીબી સહાય અને CPR આપવામાં આવ્યો, પરંતુ તેમને બચાવી ના શકાયા.

 

ઢાકા કેપિટલ્સ તરફથી એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે સહાયક કોચ મહબૂબ અલી ઝાકી પ્રેક્ટિસ દરમિયાન મેદાન પર જ ઢળી પડ્યા. તેમને તાત્કાલિક CPR આપવામાં આવ્યું અને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા.

વધુમાં, ઢાકા કેપિટલ્સે તેમના સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, "ખૂબ દુઃખ સાથે અમે તમને જણાવીએ છીએ કે ઢાકા કેપિટલ્સ પરિવારના પ્રિય સહાયક કોચ હાર્ટ એટેક આવતા અમને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે. ભરપાઈ ન થઈ શકે તેવા નુકસાનથી અમે ખૂબ જ દુઃખી છીએ. તેમના આત્માને શાંતિ મળે અને પરિવાર પ્રત્યે અમારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના."

બાંગ્લાદેશે ટાઇટલ જીત્યું

મહબુબ અલીએ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે. તેમણે ઘણા ખેલાડીઓને કોચિંગ પણ આપ્યું છે. તેમણે તેમના કોચિંગ હેઠળ બાંગ્લાદેશ અંડર-19 ટીમને ચેમ્પિયનનો દરજ્જો અપાવ્યો. બાંગ્લાદેશે 2020માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. આ બાંગ્લાદેશની પહેલી અને એકમાત્ર ICC ટ્રોફી છે.

