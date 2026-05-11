/પંજાબ કિંગ્સ vs દિલ્હી કેપિટલ્સ મેચ પર વરસાદનો ખતરો ! જો મેચ રદ થાય તો કોને થશે ફાયદો ?

PBKS vs DC Weather Report : IPL 2026ની 55મી મેચમાં આજે 11 મેના રોજ પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ ટકરાશે. આ મેચ ધર્મશાળાના HPCA સ્ટેડિયમ ખાતે સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચ દરમિયાન હવામાન કેવું રહેશે તે અંગે આ લેખમાં જાણીશું.
PBKS vs DC Weather Report : IPL 2026ની 55મી મેચમાં પંજાબ કિંગ્સ આજે 11 મેના રોજ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ટકરાશે. પ્લેઓફની દ્રષ્ટિએ આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો કે, મેચ પહેલા ધર્મશાળાના હવામાને બંને ટીમો અને ચાહકોનું ટેન્શન વધાર્યું છે. આ મેચ પર વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો વરસાદને કારણે મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો કઈ ટીમને ફાયદો થશે ?
ધર્મશાળામાં કેવું રહેશે હવામાન ?
પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સ વચ્ચેની મેચ પર વરસાદનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે. મેચના દિવસે ધર્મશાળામાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે અને હાલમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. AccuWeather મુજબ, મેચ દરમિયાન વરસાદની 25% શક્યતા છે અને આકાશ કાળા વાદળોથી છવાયેલું રહેવાની ધારણા છે. આ સમય દરમિયાન, તાપમાન 17°Cની આસપાસ રહેવાની ધારણા છે, જેમાં ભેજનું પ્રમાણ 50% રહેશે. પરિણામે વરસાદ મેચમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે. વધુમાં જો વરસાદ વધુ પડતો હોય, તો મેચ રદ પણ થઈ શકે છે.
જો મેચ રદ થાય તો કોને ફાયદો થશે ?
જો વરસાદને કારણે આ મેચ રદ કરવામાં આવે છે, તો બંને ટીમો વચ્ચે પોઈન્ટ સમાન રીતે વહેંચવામાં આવશે, જેમાં બંને ટીમને એક એક પોઈન્ટ મળશે. આવી સ્થિતિમાં દિલ્હી કેપિટલ્સને પંજાબ કિંગ્સની તુલનામાં વધુ નુકસાન થશે. દિલ્હીની ટીમ 11 મેચમાંથી ફક્ત 4 જીત સાથે પ્લેઓફની રેસમાં છે, પરંતુ ક્વોલિફાય થવા માટે તેણે બાકીની ત્રણેય મેચ કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે. જો ટીમ તેની બાકીની બધી મેચ જીતવામાં સફળ રહે છે, તો તેના કુલ 14 પોઈન્ટ થશે, જેનાથી પ્લેઓફમાં પહોંચવાની તેમની આશા જીવંત રહેશે.
જો ટીમની એક પણ મેચ ધોવાઈ જાય, તો તેઓ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ જશે. દિલ્હીની ટીમને તેમની છેલ્લી 6 મેચમાંથી 5 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દરમિયાન પંજાબ કિંગ્સ 10 મેચમાં 6 જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલ પર ચોથા સ્થાને છે અને પ્લેઓફ માટે મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. પંજાબ ટીમ પાસે હજુ 4 મેચ બાકી છે. જો આ મેચ ધોવાઈ જાય તો પણ, ટીમ તેમની આગામી બે કે ત્રણ મેચ જીતીને પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.
બંને ટીમો માટે સંભવિત પ્લેઇંગ XI
પંજાબ કિંગ્સ : પ્રિયાંશ આર્ય, પ્રભસિમરન સિંહ, કૂપર કોનોલી, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), માર્કસ સ્ટોઈનિસ, સૂર્યાંશ શેડગે, શશાંક સિંહ, માર્કો જાનસેન, વિજયકુમાર વૈશાખ, લોકી ફર્ગ્યુસન, અર્શદીપ સિંહ.
દિલ્હી કેપિટલ્સ : કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), પથુમ નિસાન્કા, નીતિશ રાણા, ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ, અક્ષર પટેલ (કેપ્ટન), સમીર રિઝવી, આશુતોષ શર્મા, વિપ્રજ નિગમ, મિશેલ સ્ટાર્ક, લુંગી ન્ગીડી, મુકેશ કુમાર.