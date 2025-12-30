3 મેચમાં 300+ રન... આ ખતરનાક બેટ્સમેન લેશે રિષભ પંતનું સ્થાન, ન્યુઝીલેન્ડ સિરીઝમાં થશે સરપ્રાઈઝ એન્ટ્રી !
Indian Cricket Team : ટીમ ઈન્ડિયા 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે વન-ડે શ્રેણી રમવાની છે. આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. ત્યારે રિષભ પંતને ટીમમાં સ્થાન મળશે કે કેમ તેને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. પંત માટે આ ખેલાડી મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે.
Trending Photos
Indian Cricket Team : ટીમ ઈન્ડિયા 11 જાન્યુઆરીથી ન્યુઝીલેન્ડ સામે વન-ડે શ્રેણી રમવાની છે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. ત્યારે રિષભ પંત માટે ખતરાની ઘંટડી વાગી ગઈ છે. એક સમયે પંતનો વિકલ્પ રહેતા આ ખેલાડીએ વિજય હજારે ટ્રોફીમાં ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરતા આ બેટ્સમેને માત્ર 3 મેચમાં 300+ રન બનાવ્યા છે. ટીમની જાહેરાત પહેલા જ તેણે પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
2 અર્ધશતક અને એક સદી
અમે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન ધ્રુવ જુરેલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જેણે 3 મેચમાં 307 રન બનાવ્યા છે. તેણે સૌપ્રથમ હૈદરાબાદ સામે 80 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે ચંદીગઢ સામે 67 રન અને પછી બરોડા સામે શાનદાર અણનમ 160 રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગમાં તેણે પહેલા રિંકુ સિંહ સાથે ચોથી વિકેટ માટે 131 રન ઉમેર્યા અને પછી પ્રશાંત વીર સાથે મળીને ઉત્તર પ્રદેશને 369ના વિશાળ સ્કોર સુધી પહોંચાડવા માટે 122 રનની ઝડપી ભાગીદારી કરી. આ દરમિયાન બરોડા 315માં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.
પંતને પડતો મૂકવામાં આવી શકે છે
જુરેલનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે એવા અહેવાલો છે કે પંતને ODI ટીમમાંથી પડતો મૂકવામાં આવી શકે છે અને પસંદગીકારો વિકેટકીપર-બેટ્સમેન શોધી રહ્યા છે. પંત ઓગસ્ટ 2024થી ODI ફોર્મેટમાં રમ્યો નથી. આનાથી ઘણા વિકેટકીપર-બેટ્સમેનોમાં પસંદગી અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. જોકે પંતે વિજય હજારે ટ્રોફી મેચમાં શાનદાર અડધી સદી પણ ફટકારી હતી, પરંતુ જુરેલ રેસમાં આગળ છે.
ઈશાન કિશન પણ દાવેદાર
ઈશાન કિશન જેનો T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં પહેલાથી જ સમાવેશ થઈ ચૂક્યો છે, તે શાનદાર સ્થાનિક સિઝન પછી એક મજબૂત દાવેદાર છે, જેમાં રેકોર્ડબ્રેક સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી અને વિજય હજારે ટ્રોફીમાં શાનદાર સદીનો સમાવેશ થાય છે. જુરેલને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી, પરંતુ તે જોવું રસપ્રદ રહેશે કે તે ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવી શકશે કે નહીં.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે