/IND vs SL : બેટ અને બોલ વચ્ચે ગેપ હતી છતાં જુરેલને અપાયો આઉટ, શું ટીમ ઈન્ડિયા સાથે થયો અન્યાય ?

IND vs SL : શ્રીલંકા સામે ગાલેમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જો કે, ચોથા દિવસે બીજા દાવ દરમિયાન ધ્રુવ જુરેલના આઉટ થવાના નિર્ણયથી એક નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી ભારતે પ્રથમ દાવમાં દેવદત્ત પડિકલ (167), કેએલ રાહુલ (82) અને જુરેલ (51) રનના યોગદાનને કારણે 462 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો.
જવાબમાં શ્રીલંકાની ટીમ 284 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેના કારણે ભારતને 178 રનની નોંધપાત્ર લીડ મળી હતી. જે બાદ બીજા દાવમાં ભારતીય ટીમ 198 રનમાં ઓલઆઉટ થતાં શ્રીલંકાને આ મેચ જીતવા માટે 372 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો છે. ચોથા દિવસે જ્યારે ભારતીય ટીમ બેટિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે જુરેલ ક્રીઝ પર હતો ત્યારે થર્ડ અમ્પાયરે જુરેલને જે રીતે આઉટ આપ્યો તેનાથી ચાહકો ચોંકી ગયા હતા.
બોલ અને બેટ વચ્ચે હતી ગેપ
આ ઘટના અસિતા ફર્નાન્ડોની ઓવર દરમિયાન બની હતી. ફર્નાન્ડોએ શોર્ટ બોલ ફેંક્યો અને જુરેલે પુલ શોટ મારવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે મીસ થઈ ગયો અને બોલ વિકેટકીપર નિરોશન ડિકવેલાના હાથમાં ગયો. ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયર શરફુદ્દૌલા સૈકતે શ્રીલંકાએ કરેલી અપીલને નકારી દીધી અને બેટ્સમેનને નોટ આઉટ ગણાવ્યો. જોકે, શ્રીલંકાના કેપ્ટને વિલંબ કર્યા વિના રિવ્યુ લીધો.
રિપ્લેમાં બોલ અને બેટ વચ્ચે સ્પષ્ટ ગેપ જોવા મળતી હતી. બોલ જુરેલના પેડ પર વાગ્યો હતો. જોકે, સ્નિકોમીટર પર એક હળવી સ્પાઇક જોવા મળતી હતી. તેના આધારે થર્ડ અમ્પાયરે ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરના નિર્ણયને ઉલટાવીને જુરેલને આઉટ જાહેર કર્યો.
ફરી અમ્પાયરિંગ પર ઉઠ્યા સવાલ
ફક્ત 7 રન બનાવ્યા પછી જુરેલ આઉટ થયો. ટીવી રિપ્લે અને ફોટામાં બેટ બોલથી દૂર દેખાતું હતું, જેના કારણે ઘણા લોકો માને છે કે સ્નિકોમીટર પર જોવા મળેલી થોડી સ્પાઈક બેટને કારણે નહોતી. તેમ છતાં ઓન-ફિલ્ડ અમ્પાયરના નોટ આઉટ નિર્ણયને ઉલટાવી દેવો એ ચર્ચાનો વિષય છે. સોશિયલ મીડિયા પરભારતીય ચાહકો આને ટીમ ઈન્ડિયા સાથે સ્પષ્ટ અન્યાય ગણાવી રહ્યા છે અને દલીલ કરી રહ્યા છે કે આવી અસ્પષ્ટતાના કિસ્સાઓમાં સામાન્ય રીતે મેદાન પરના અમ્પાયરના નિર્ણયને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે.