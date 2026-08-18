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IND vs SL : બેટ અને બોલ વચ્ચે ગેપ હતી છતાં જુરેલને અપાયો આઉટ, શું ટીમ ઈન્ડિયા સાથે થયો અન્યાય ?

IND vs SL : ગાલે ટેસ્ટના બીજી ઈનિંગમાં ધ્રુવ જુરેલને અસિતા ફર્નાન્ડોના બોલ પર વિવાદાસ્પદ રીતે આઉટ આપવામાં આવ્યો હતો. મેદાન પરના અમ્પાયરે તેને નોટ આઉટ જાહેર કર્યો હતો અને રિપ્લેમાં બેટ અને બોલ વચ્ચે ગેપ દેખાતી હતી છતાં થર્ડ અમ્પાયરે સ્નિકોમીટર પરની નોર્મલ સ્પાઇકના આધારે આઉટ આપ્યો હતો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 18, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:24 PM IST
IND vs SL : બેટ અને બોલ વચ્ચે ગેપ હતી છતાં જુરેલને અપાયો આઉટ, શું ટીમ ઈન્ડિયા સાથે થયો અન્યાય ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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