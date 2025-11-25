Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

સ્મૃતિ મંધાનાને દગો આપી રહ્યો હતો પલાશ ? મેરેજ પોસ્ટપોન્ડ થવા પાછળ આ છે કારણ ! ફ્લર્ટી ચેટ્સ વાયરલ થતા હોબાળો

સ્મૃતિ મંધાનાના લગ્ન તેના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને હાર્ટ એટેક આવ્યો હોવાથી મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. જો કે, અહેવાલો સૂચવે છે કે આ રદ થવા પાછળ અન્ય કારણો પણ હોઈ શકે છે. સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ લગભગ છ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા. જો કે, એવી પણ અફવા છે કે પલાશ સ્મૃતિને દગો આપી રહ્યો હતો.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 25, 2025, 02:16 PM IST

Trending Photos

સ્મૃતિ મંધાનાને દગો આપી રહ્યો હતો પલાશ ? મેરેજ પોસ્ટપોન્ડ થવા પાછળ આ છે કારણ ! ફ્લર્ટી ચેટ્સ વાયરલ થતા હોબાળો

ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સ્ટાર બેટ્સમેન સ્મૃતિ મંધાના અને સંગીતકાર-ફિલ્મ નિર્માતા પલાશ મુછલના લગ્નની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી હતી. લગ્ન 23 નવેમ્બરના રોજ સાંગલીમાં એક ખાનગી સમારોહમાં થવાના હતા. લગ્ન પહેલાના સમારોહ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યા હતા, ત્યારે સ્મૃતિના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને સંગીત રાત્રિ દરમિયાન હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો, જેના કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવા પડ્યા હતા. 

પલાશની બહેન અને ગાયિકા પલક મુછલ અને સ્મૃતિના મેનેજર તુહિન મિશ્રાએ પુષ્ટિ આપી હતી કે લગ્ન તેના પિતા સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ ન થાય ત્યાં સુધી અનિશ્ચિત સમય માટે મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. પરંતુ લગ્ન અચાનક મુલતવી રાખવાથી હવે આઘાતજનક વળાંક આવ્યો છે. લગ્ન મુલતવી રાખવાની જાહેરાત પછી પલાશની એક મહિલા સાથે કથિત ચેટના સ્ક્રીનશોટ સોશિયલ મીડિયા (રેડિટ) પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

Add Zee News as a Preferred Source

24 નવેમ્બરના રોજ પલાશની બહેન ગાયિકા પલક મુછલે તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર લગ્ન મુલતવી રાખવાની જાહેરાત કરી અને પરિવાર માટે પ્રાયવસીની અપીલ કરી. જો કે, રેડિટ પર સ્ક્રીનશોટ વાયરલ થતા હોબાળો મચ્યો છે.

સ્ક્રીનશોટ વાયરલ થયા

મેરી ડી'કોસ્ટા નામની એક મહિલાએ તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર પલાશ સાથેની ચેટના સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યા. ચેટમાં પલાશ સ્મૃતિ સાથેના તેના 'લોન્ગ ડિસ્ટન્સ રિલેશનશિપ' અને તેના પ્રવાસો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરતો જોવા મળ્યો. તેણે મેરીની પ્રશંસા કરી, તેને સવારે 5 વાગ્યે મુંબઈના વર્સોવા બીચ પર સ્વિમિંગ, સ્પા અને મળવાનું આમંત્રણ આપ્યું. જ્યારે મેરીએ પૂછ્યું કે શું તે સ્મૃતિને પ્રેમ કરે છે, ત્યારે પલાશે જવાબ ટાળ્યો.

 

— Albert (@Albertbhaiii) November 24, 2025

પલાશ મુછલ સ્મૃતિ મંધાનાને દગો આપી રહ્યો છે ?

અમે આ સ્ક્રીનશોટની સત્યતાની પુષ્ટિ કરતા નથી, પરંતુ તે ઝડપથી રેડિટ થ્રેડ પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. કેટલાક યુઝર્સનો દાવો છે કે લગ્નની ઉજવણી દરમિયાન પલાશનો કોરિયોગ્રાફર સાથે અફેર હતું, જે સાચું કારણ હોઈ શકે છે. પલાશનું સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રોલિંગ શરૂ થયું, જ્યારે અન્ય લોકોએ તેને આ સંવેદનશીલ સમયમાં તેના પરિવારને એકલા છોડી દેવા વિનંતી કરી. એક રેડિટ યુઝરે લખ્યું, "સ્મૃતિ એક મજબૂત મહિલા છે જેણે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે, પરંતુ આ વિશ્વાસઘાત સહન કરવો મુશ્કેલ હશે."

સ્મૃતિએ પલાશ સાથેની સગાઈની પોસ્ટ્સ ડીલીટ કરી

પલાશ મુછલે સ્મૃતિને ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર લઈ જઈને ફિલ્મી શૈલીમાં પ્રપોઝ કર્યું. બંનેએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કર્યો. સ્મૃતિએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરેલી બીજી એક તસવીરમાં તે પોતાની સગાઈની વીંટી બતાવતી જોવા મળી રહી છે. જો કે, આ બધી પોસ્ટ્સ હવે સ્મૃતિ મંધાનાના એકાઉન્ટમાંથી ગાયબ છે. તેના અને પલાશના કેટલાક ફોટા હજુ પણ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર છે, પરંતુ સગાઈની પોસ્ટ ગાયબ છે. સ્મૃતિના આ પગલાથી તેના ચાહકો ચિંતામાં મુકાયા છે, જેઓ પૂછી રહ્યા છે કે શું તેમની વચ્ચે બધું બરાબર છે. જો કે, બંનેમાંથી કોઈએ હજુ સુધી આ બાબતે કંઈ કહ્યું નથી.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Smriti MandhanaPalaash MuchhalSmriti Mandhana Weddingmary dcosta

Trending news