T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પેટ કમિન્સે છોડી ક્રિકેટ ? વીડિયો થયો વાયરલ, જાણો શું છે હકીકત

Pat Cummins : પેટ કમિન્સનો સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી કરતો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે નિવૃત્તિની ચર્ચા થઈ રહી છે. ત્યારે આ વીડિયો પાછળની હકીકત શું છે અને પેટ કમિન્સની નિવૃત્તિ અંગેનું સત્ય શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:32 PM IST

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા પેટ કમિન્સે છોડી ક્રિકેટ ? વીડિયો થયો વાયરલ, જાણો શું છે હકીકત

Pat Cummins : 2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર અચાનક ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ. કારણ હતું એક વીડિયો જેમાં કમિન્સ ક્રિકેટ રમતા નહીં, પણ માઈક હાથમાં લઈને સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી કરતો જોવા મળ્યો હતો.

આ વીડિયો સામે આવતા જ ચાહકો ચોંકી ગયા. ઘણા લોકોએ તો અહીં સુધી સવાલ ઉઠાવ્યો કે, શું પેટ કમિન્સે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે ? કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે કમિન્સને ફક્ત હાથમાં બોલ સાથે જ જોયો હતો, માઈક સાથે નહીં.

પરંતુ હકીકત કંઈ અલગ જ નીકળી

હકીકતમાં, આ વીડિયો કોઈ નિવૃત્તિનો સંકેત નથી, પરંતુ આવનારા ટી20 વર્લ્ડ કપના પ્રચાર માટે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ વીડિયો ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડ માટે એમેઝોન પ્રાઇમ સ્પોર્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. ટી20 વર્લ્ડ કપનું લાઈવ પ્રસારણ એમેઝોન પ્રાઇમ પર થવાનું હોવાથી, પ્રોમોશન માટે કમિન્સને એક અલગ જ અંદાજમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

 

વિડિયોમાં કમિન્સ મજાકમાં દર્શકોને હસાવતો જોવા મળે છે. આ નવીન પ્રયાસ ચાહકોને પસંદ તો આવ્યો, પરંતુ શરૂઆતમાં ઘણી ગેરસમજ પણ ઊભી થઈ હતી.

પેટ કમિન્સે ક્રિકેટ છોડ્યું નથી

નિવૃત્તિની વાત કરીએ તો પેટ કમિન્સ હજુ પણ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે. તેણે ક્રિકેટ છોડ્યું નથી. તે ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ફાસ્ટ બોલર તરીકે રમશે. જો કે, આ ટૂર્નામેન્ટમાં ટીમની કેપ્ટનસી મિશેલ માર્શ સંભાળશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ટી20 વર્લ્ડ કપ 7 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થશે અને 8 માર્ચ સુધી ચાલશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાની પહેલી મેચ 11 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં આયર્લેન્ડ સામે રમશે. લીગ સ્ટેજ દરમિયાન કાંગારૂ ટીમ ઝિમ્બાબ્વે, શ્રીલંકા અને ઓમાન સામે પણ ટકરાશે. પેટ કમિન્સનો સ્ટેન્ડ-અપ કોમેડી અવતાર ફક્ત એક પ્રમોશનલ વીડિયો હતો. ક્રિકેટથી દૂર જવાની કોઈ વાત નથી. કમિન્સ સંપૂર્ણ રીતે ફિટ છે અને વર્લ્ડ કપ માટે તૈયાર છે.

