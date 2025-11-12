Prev
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે એવું તો શું કર્યું કે PM શાહબાઝે જાહેર કરી 7 દિવસની રજા ? ફજેતી બાદ સત્ય આવ્યું બહાર

રવિવારે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને કુવૈતને હરાવીને રેકોર્ડ છઠ્ઠી વખત હોંગકોંગ સિક્સીસ ટાઇટલ જીત્યું. અગાઉ, તેઓ ભારત સામે હારનો સામનો કરી ચૂક્યા હતા, પરંતુ ટ્રોફી જીતીને તેઓએ ઘા થોડો હળવો કર્યો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:26 PM IST

એવું લાગે છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમની મજાક ઉડાવવી હવે સામાન્ય બાબત થઈ ગઈ છે. બાબર આઝમે ટેસ્ટ મેચમાં અડધી સદી ફટકારી અને T20 ટીમમાં તેની પસંદગી થઈ ગઈ. જો કે, આ વખતે કહાની બાબર આઝમની નથી, પરંતુ પાકિસ્તાની પીએમ શાહબાઝ શરીફની છે. તેમની એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે હોંગકોંગ સિક્સેસ ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાન ટીમની જીતની ઉજવણી માટે દેશભરમાં સાત દિવસની રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે અને વિશ્વભરમાં પાકિસ્તાનની મજાક ઉડી રહી છે.

પાકિસ્તાને રવિવારે ફાઇનલમાં કુવૈતને હરાવીને રેકોર્ડ છઠ્ઠી વખત હોંગકોંગ સિક્સેસનો ખિતાબ જીત્યો હતો. અગાઉ, તેઓ ભારત સામે હારી ગયા હતા, પરંતુ ટ્રોફી જીતીને દુઃખ ઓછું થયું હતું. વિજય પછી સોશિયલ મીડિયા પર એક ટ્વિટ વાયરલ થયું જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે હોંગકોંગમાં ટીમની જીતની ઉજવણી માટે એક અઠવાડિયાની રજા જાહેર કરી છે.

પોસ્ટમાં શું છે ?

શાહબાઝ શરીફના નામે લખાયેલી આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે અને તેમાં લખ્યું છે, "હોંગકોંગ સુપર સિક્સ જીતવા બદલ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને અભિનંદન. ભલે આપણે ભારતીય કોમેન્ટેટર્સ ઇલેવનને હરાવી શકતા નથી, આ જીત વર્લ્ડ કપ જીતથી ઓછી નથી! હું આ આનંદદાયક પ્રસંગને ઉજવવા માટે એક અઠવાડિયાની નેશનલ હોલિડે જાહેર કરવા માંગુ છું."

 

વાયરલ ટ્વિટ પાછળનું સત્ય શું છે ?

વિશ્વભરમાં ટીકા થયા બાદ આ વાયરલ ટ્વિટ પાછળનું સત્ય બહાર આવ્યું છે. હકીકતમાં આ પોસ્ટ પાકિસ્તાનના પીએમ શાહબાઝ શરીફે નહીં, પરંતુ X (અગાઉ ટ્વિટર) પરના તેમના પેરોડી એકાઉન્ટ પરથી કરવામાં હતી. પોસ્ટ વાયરલ થતાંની સાથે જ ચાહકોએ રમુજી પ્રતિક્રિયાઓ આપી. એક યુઝરે લખ્યું, "વિજય પરેડ પ્લીઝ." બીજાએ લખ્યું, "અવિશ્વનીય અને ખૂબ જ મજેદાર" પાકિસ્તાનને અભિનંદન!"

એક પાકિસ્તાની ખેલાડીને પણ ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો

હોંગકોંગ સિક્સેસ ટુર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ પાકિસ્તાનનો સ્ટાર ખેલાડી મોહમ્મદ શહઝાદ એવી રીતે ઉજવણી કરતો જોવા મળ્યો જાણે તેણે વર્લ્ડ કપ જીતી લીધો હોય. તેણે ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાની સ્ટાઈલમાં ટ્રોફી સાથે પોઝ આપ્યો. ટી20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા પછી હાર્દિકે પણ આવી જ ઉજવણી કરી હતી, પરંતુ હોંગકોંગ સિક્સેસ જીત્યા પછી મોહમ્મદ શહજાદે તેની નકલ કરી હતી. ત્યારબાદ તેને સોશિયલ મીડિયા પર ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યો હતો.

