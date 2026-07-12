/Explained: શું બોલ કેમેરાના વાયર સાથે અથડાયો? ઇંગ્લેન્ડ-નોર્વે મેચ વિવાદનું સત્ય અને એર્લિંગ હાલેન્ડનું દર્દ

England vs Norway Match Controversy: ઇંગ્લેન્ડે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. તેમણે એક રોમાંચક મેચમાં નોર્વેને વધારાના સમયમાં 2-1થી હરાવ્યું. જો કે, થોમસ ટુશેલની ટીમના મેદાન પર વિજય કરતાં વધુ, મેચ પછીના વાતાવરણને ગરમાવનારા રેફરીંગ વિવાદની ચર્ચા થઈ રહી છે. પહેલા હાફના સ્ટોપેજ ટાઇમમાં જુડ બેલિંગહામના બરાબરી પહેલા જ આ વિવાદ ફાટી નીકળ્યો.
નોર્વેના ગોલકીપર ઓર્જન નાયલેન્ડે લાંબી ગોલ કીક લીધી, જે અચાનક હવામાં દિશા બદલતી દેખાઈ. આના કારણે એવો દાવો કરવામાં આવ્યો કે બોલ મેદાનની ઉપર લટકાવેલા 'સ્પાઇડરકેમ' કેમેરા કેબલ સાથે અથડાયો હતો.
નોર્વેના ખેલાડીઓએ તરત જ ફ્રેન્ચ રેફરી ક્લેમેન્ટ ટર્પિનને અપીલ કરી, દલીલ કરી કે ઇંગ્લેન્ડે ફરીથી કબજો મેળવ્યો અને બેલિંગહામે ગોલ કર્યો તે પહેલાં જ બોલ કેબલ સાથે અથડાયો હતો. જો કે, રમત ચાલુ રહી અને બેલિંગહામે બરાબરી કરી. બેલિંગહામે પાછળથી વધારાના સમયમાં બીજો ગોલ કરીને ઇંગ્લેન્ડની વાપસીને સીલ કરી દીધી.
ટેકનોલોજી પર શું સ્પષ્ટતા આપી?
વધતા વિવાદનો સામનો કરીને, ફૂટબોલએ આ ઘટના પર પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. સત્તાવાર સ્પષ્ટતામાં જણાવાયું છે કે કનેક્ટેડ બોલ ટેકનોલોજીએ ઓવરહેડ વાયર સાથે કોઈ સંપર્ક શોધી કાઢ્યો નથી. દરેક સત્તાવાર મેચ બોલમાં એક માઇક્રોચિપ હોય છે જે VAR સિસ્ટમને રીઅલ-ટાઇમ ડેટા મોકલે છે.
બોલ સેન્સર ડેટા શું સૂચવે છે?
45મી મિનિટમાં ઇંગ્લેન્ડના ગોલ પહેલાં બોલ સેન્સરે બોલના ધબકારામાં કોઈ અસામાન્ય ટોચ શોધી કાઢી ન હતી. આનાથી પુષ્ટિ મળી કે બોલ કેબલને અથડાયો ન હતો અને કેબલને કારણે તેની ગતિમાં કોઈ ફેરફાર થયો ન હતો. આ ડેટાના આધારે, અધિકારીઓએ રમત ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT
— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
રમતના નિયમો શું કહે છે?
રમતના નિયમો અનુસાર, જો બોલ ઓવરહેડ કેબલ અથવા વાયર જેવા બાહ્ય પદાર્થને અથડાવે છે, તો રેફરીએ તાત્કાલિક રમત બંધ કરવી જોઈએ. આવી સ્થિતિમાં, રમત 'ડ્રોપ્ડ બોલ' દ્વારા ફરી શરૂ કરવામાં આવે છે. રેફરીએ સંપર્ક શોધી કાઢ્યો ન હોવાથી, બેલિંગહામનો ગોલ માન્ય રાખવામાં આવ્યો હતો. નોર્વેજીયન કેમ્પ આ નિર્ણયથી ગુસ્સે હતો. ઈંગ્લેન્ડના ગોલ પછી નાયલેન્ડ હતાશામાં જમીન પર હાથ પછાડીને પડી ગયો હતો, જ્યારે સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડ અને મુખ્ય કોચ સ્ટેલ સોલબેકને હાફ-ટાઇમ દરમિયાન ટનલ છોડીને રેફરી ક્લેમેન્ટ ટર્પિન સમક્ષ ઉગ્ર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
શું VAR એ નોર્વેના બીજા ગોલને ખોટી રીતે મંજૂરી આપી ન હતી?
જ્યારે લીઓ હ્યુઘમનો ગોલ રદ કરવામાં આવ્યો ત્યારે નોર્વેની હતાશા વધી ગઈ. VAR જેરોમ બ્રિસાર્ડ દ્વારા સલાહ આપવામાં આવેલી ઓન-ફિલ્ડ સમીક્ષા બાદ, રેફરીએ ચુકાદો આપ્યો કે હાલેન્ડે કોર્નર લેતા પહેલા એલિયટ એન્ડરસનને ફાઉલ કર્યો હતો. આ નિર્ણય સ્ટેડિયમમાં દર્શકોને પણ જણાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તેનાથી નોર્વેની 'પક્ષપાત'ની ભાવનામાં વધુ વધારો થયો હતો.
શું રેફરીની વિશ્વસનીયતા ખતમ થઈ રહી છે?
આ વિવાદે ટુર્નામેન્ટમાં અગાઉ થયેલી રેફરીની ભૂલોની યાદો તાજી કરી છે. VAR બ્રિસાર્ડ આર્જેન્ટિનાની ઇજિપ્ત સામે 3-2થી જીત દરમિયાન પણ સમાચારમાં હતો, જ્યાં લાંબી સમીક્ષા પછી એક ગોલ રદ કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, ક્રોએશિયા-પોર્ટુગલ મેચમાં, ટેકનોલોજીએ નાના સ્પર્શ પછી ઓફસાઇડનો નિર્ણય આપ્યો, જેનાથી વર્લ્ડ કપમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા.