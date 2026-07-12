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Explained: શું બોલ કેમેરાના વાયર સાથે અથડાયો? ઇંગ્લેન્ડ-નોર્વે મેચ વિવાદનું સત્ય અને એર્લિંગ હાલેન્ડનું દર્દ

England vs Norway Match Controversy: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડે નોર્વેને 2-1થી હરાવીને પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે. મેચ દરમિયાન જુડ બેલિંગહામના ગોલ અને કેમેરા કેબલ વિવાદે નવી ચર્ચા જગાવી છે. ફૂટબોલની ટેકનોલોજી આધારિત સમજૂતી શું કહે છે તે જાણો.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 12, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:43 PM IST
Explained: શું બોલ કેમેરાના વાયર સાથે અથડાયો? ઇંગ્લેન્ડ-નોર્વે મેચ વિવાદનું સત્ય અને એર્લિંગ હાલેન્ડનું દર્દ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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