/BCCIએ અચાનક અર્શદીપ સિંહ પર મૂક્યો પ્રતિબંધ? IPL 2026 વચ્ચે કડક કાર્યવાહીથી બધા ચોંક્યા!

BCCI Bans Arshdeep Singh: ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ પંજાબ કિંગ્સના સ્ટાર બોલર અર્શદીપ સિંહ પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે. આ મામલાના તાર યુઝવેન્દ્ર ચહલ સાથે પણ જોડાયેલા હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
BCCI Bans Arshdeep Singh: ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે અને અવારનવાર તેને વ્લોગ બનાવતા જોવામાં આવે છે. જોકે, હવે BCCIએ કડક વલણ અપનાવતા તેના વ્લોગિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. અહેવાલો અનુસાર, 7 ખેલાડીઓના વર્તનને જોતા BCCIએ નવી એડવાઈઝરી બહાર પાડી હતી, ત્યારબાદ અર્શદીપને IPL દરમિયાન વીડિયો બનાવતા રોકવામાં આવ્યો છે. આ કેસ યુઝવેન્દ્ર ચહલ સાથે પણ જોડાયેલો છે.
શું છે વિવાદનું મુખ્ય કારણ?
અર્શદીપ સિંહ પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ અને અન્ય સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ્સ પર સતત વીડિયો ક્લિપ્સ શેર કરી રહ્યો હતો. તેના કેટલાક વીડિયો વિવાદમાં આવ્યા હતા. તાજેતરમાં ફ્લાઈટમાં મુસાફરી દરમિયાન ચહલ ઈ-સિગારેટ (વેપિંગ) પીતો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર એવું પણ કહેવામાં આવ્યું કે વિવાદ વધતા અર્શદીપે તેના વીડિયોમાંથી તે ભાગ એડિટ કરીને હટાવી દીધો હતો. અગાઉના એક વીડિયોમાં અર્શદીપ અન્ય ખેલાડી શશાંક સિંહના કેચની મજાક ઉડાવતો જોવા મળ્યો હતો.
આવી ઘટનાઓ બિનજરૂરી વિવાદો ઉભા કરી રહી હતી, જેને BCCIએ ગંભીરતાથી લીધી છે. બોર્ડે આદેશ આપ્યો છે કે અર્શદીપ IPL 2026 સીઝન પૂરી થાય ત્યાં સુધી કોઈ વ્લોગ નહીં બનાવે અને ટીમ સાથે જોડાયેલી કોઈ પણ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર મૂકશે નહીં. રિયાન પરાગ ડ્રેસિંગ રૂમમાં વેપિંગ કરવા બદલ અને રાજસ્થાન રોયલ્સના મેનેજર રોમી ભિંડર ડગઆઉટમાં બેસીને મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવા બદલ વિવાદમાં રહ્યા છે.
BCCI અને એન્ટી કરપ્શન યુનિટની કડક એડવાઈઝરી
ટીમ હોટલ અને બસમાં બિનઅધિકૃત વ્યક્તિઓના પ્રવેશને લઈને પણ BCCIએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. ખેલાડીઓના પરિવારોને પણ કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે તેઓ ટીમ હોટલ, સ્થળ, ડ્રેસિંગ રૂમ અથવા મુસાફરી સંબંધિત કોઈપણ માહિતી જાહેર ન કરે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે કેટલાક ખેલાડીઓ તેમની ગર્લફ્રેન્ડને પરવાનગી વિના ટીમ હોટલમાં પ્રવેશ આપી રહ્યા હતા અને ટીમ બસમાં પણ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. આ અહેવાલો બાદ, BCCI ના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી એકમે કાર્યવાહી કરી, જેના કારણે બોર્ડે નવી સલાહકાર જાહેર કરી.