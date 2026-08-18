/ભારત-શ્રીલંકા ટેસ્ટ વચ્ચે ખરાબ સમાચાર, આ ક્રિકેટર ઈજાગ્રસ્ત થતાં તાત્કાલિક ખસેડાયો હોસ્પિટલ

India vs Sri Lanka : શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે ગાલેમાં રમાઈ રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે યજમાન ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. શ્રીલંકાના અનુભવી બેટ્સમેન દિનેશ ચંદીમલને ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર ઈજા થઈ છે. ચોથા દિવસના પહેલા સેશન દરમિયાન બાઉન્ડ્રી રોકવા માટે ડાઇવ કરતી વખતે તેના જમણા ખભા અને ગરદનમાં ઈજા થઈ હતી. ઈજાને કારણે તેને મેદાન છોડવું પડ્યું હતું. જે શ્રીલંકા માટે સારો સંકેત નથી.
સ્કેન માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો
ઈજા થયા પછી તરત જ શ્રીલંકન ટીમના ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ અને મેડિકલ ટીમ મેદાનમાં દોડી ગઈ અને પ્રાથમિક તપાસ કરી. ઈજાની ગંભીરતાને જોતાં તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો, જ્યાં તેના ખભા અને ગરદનના સ્કેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. શ્રીલંકન ટીમ મેનેજમેન્ટના જણાવ્યા અનુસાર, સ્કેન રિપોર્ટ આવ્યા પછી જ ઈજાનું ચોક્કસ સ્વરૂપ જાણી શકાશે.
દિનેશ ચંદીમલની હાલની સ્થિતિ કેવી છે ?
ભારત સામેની ગાલે ટેસ્ટના ચોથા દિવસે શ્રીલંકાને દિનેશ ચંદીમલની ઈજા અંગે એક મોટી અપડેટ મળી છે. ચંદીમલના સ્કેનથી જાણવા મળ્યું છે કે તેને કોઈ ઈન્ટર્નલ ઈંજરી થઈ નથી. જોકે, ડૉક્ટર અને ટીમ ફિઝિયો દ્વારા મેદાન પર હાથ ધરવામાં આવેલ કન્કશન એસેસમેન્ટમાં તે રમવા માટે ફિટ ના હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આનો અર્થ એ થયો કે સ્કેન સ્પષ્ટ હોવા છતાં માથામાં વાગવાથી કન્કશન પ્રોટોકોલને કારણે તે આ ટેસ્ટમાં આગળ રમી શકશે નહીં. તેથી ચંદીમલને ટેસ્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
India Tour of Sri Lanka 2026: Team Update
Pasindu Sooriybandara comes in as the 'concussion replacement' for Dinesh Chandimal
Dinesh Chandimal sustained an injury while fielding during the first session of the day fourth day, hitting his shoulder and head hard on the ground.… pic.twitter.com/Hx8DuhksF7
— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) August 18, 2026
ચંદીમલનો કન્કશન રિપ્લેસમેન્ટ કોણ હશે ?
ત્યારબાદ શ્રીલંકાએ ચંદીમલના કન્કશન રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે પાસિન્દુ સૂરિયાબંદરાને લાવવાનો નિર્ણય કર્યો. મેચ રેફરીએ આ રિપ્લેસમેન્ટને મંજૂરી આપી છે. આમ બાકીની ટેસ્ટ માટે ચંદીમલના સ્થાને હવે સૂર્યબંદારા શ્રીલંકાનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. શ્રીલંકા માટે સૌથી મોટી રાહત એ છે કે સ્કેન દરમિયાન કોઈ ઈજા જોવા મળી નથી. જોકે, ચંદીમલનું કન્કશન પ્રોટોકોલના કારણે ટેસ્ટમાંથી બહાર થવું યજમાન ટીમ માટે એક મોટો ઝટકો છે.