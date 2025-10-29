અર્શદીપ સિંહને બદલે હર્ષિત રાણાને કેમ રમાડ્યો ? ગંભીર-અગરકરની વિચારસરણી પર ભડક્યો દિનેશ કાર્તિક
કેનબેરા ટી20માં ભારતે તેમની બેટિંગ ડેપ્થ આપવા માટે અર્શદીપ સિંહની જગ્યાએ હર્ષિત રાણાને ટીમમાં સામેલ કર્યો હોવાની શક્યતા છે. જો કે, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર દિનેશ કાર્તિક અજિત અગરકર અને ગૌતમ ગંભીરના અભિગમથી નારાજ દેખાયો હતો.
બુધવારે કેનબેરાના મનુકા ઓવલ ખાતે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી T20 વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી. બંને દેશો હવે 31 ઓક્ટોબરે મેલબોર્નમાં ટકરાશે.
આ મેચ માટે અર્શદીપ સિંહના સ્થાને હર્ષિત રાણાનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓ આશ્ચર્યચકિત થયા હતા. ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર દિનેશ કાર્તિકે હર્ષા ભોગલે સાથેની ચર્ચા દરમિયાન આ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. જો કે, એવું મનાય છે કે ટીમ મેનેજમેન્ટે કેનબેરા T20 માટે બેટિંગ ડેપ્થ આપવા માટે અર્શદીપ સિંહની જગ્યાએ હર્ષિત રાણાની પસંદગી કરી હતી.
અર્શદીપ T20માં ભારતનો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. અર્શદીપ સિંહને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પહેલી T20 માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. હર્ષા ભોગલે સાથે વાત કરતી વખતે, દિનેશ કાર્તિકે પ્લેઇંગ ઇલેવન વિશે પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા.
તેણે ક્રિકબઝ પર કહ્યું, "મને 8મા નંબર પર એક નામ જોઈને આશ્ચર્ય થયું છે, જે હર્ષિત રાણા છે. આ હાલમાં અજિત અગરકર અને ગૌતમ ગંભીર દ્વારા ચલાવવામાં આવતી ટીમ ઈન્ડિયાની માનસિકતા દર્શાવે છે.
મને લાગે છે કે તે બંને (અગરકર અને ગંભીર) બેટિંગ લાઇનઅપમાં ડેપ્થ પસંદ કરે છે, પરંતુ મને એ વિચારસરણીથી નફરત છે કે તેમણે અર્શદીપને બદલે હર્ષિત રાણાને પસંદ કર્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા સાથે હવે દરેક ફોર્મેટમાં આવું થઈ રહ્યું છે. જો નીતિશ રેડ્ડી ફિટ હોત અને રમવા માટે ઉપલબ્ધ હોત, તો ટીમ ઈન્ડિયા કેવી હોત તે જોવું રસપ્રદ રહેશે...
કાર્તિકે ત્યાં જ અટક્યો નહીં અને T20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમના કોમ્બિનેશનની પણ ચર્ચા કરી. કાર્તિકે કહ્યું, "2026 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન બુમરાહ મુખ્ય બોલર હશે, હાર્દિક તેને સાથ આપશે. ટીમમાં ત્રણ સ્પિનર હશે."
વોશિંગ્ટન સુંદર ભારત માટે સારો વિકલ્પ
આ દરમિયાન હર્ષા ભોગલેએ કાર્તિકના મુદ્દાને સમર્થન આપતા કહ્યું કે એશિયન સેટઅપમાં મેચોની વાત આવે ત્યારે વોશિંગ્ટન સુંદર હર્ષિત રાણા કરતાં વધુ સારી પસંદગી હશે. પછી ભારતીય ટીમ પાસે ધીમી બોલિંગ માટે 4 વિકલ્પો (કુલદીપ, અક્ષર, સુંદર, વરુણ) હશે.
