દિનેશ કાર્તિક અચાનક બન્યો ટીમ ઈન્ડિયાનો કેપ્ટન ! આ ટુર્નામેન્ટમાં અશ્વિન સાથે મચાવશે ધૂમ
Dinesh Karthik : પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)નો મેન્ટર દિનેશ કાર્તિક ક્રિકેટના મેદાનમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. તે ફરી એકવાર પૂર્વ ભારતીય સ્પિનર રવિચંદ્રન અશ્વિન સાથે મેદાન પર જોવા મળશે.
Dinesh Karthik : પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર દિનેશ કાર્તિક ક્રિકેટના મેદાનમાં વાપસી કરવા જઈ રહ્યો છે. તે ફરી એકવાર મેદાન પર જોવા મળશે. કાર્તિકને 7થી 9 નવેમ્બર દરમિયાન યોજાનારી હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 માટે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
કેપ્ટન બન્યા બાદ કાર્તિકની પ્રતિક્રિયા
RCBએ કાર્તિકના માર્ગદર્શન હેઠળ ગત સિઝનમાં તેનું પ્રથમ IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. તે તેના આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ, કેપ્ટનશીપ કૌશલ્ય અને વિસ્ફોટક બેટિંગથી ટીમનું કામ સરળ બનાવી શકે છે. કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા પછી કાર્તિકે કહ્યું, "હોંગકોંગ સિક્સીસમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરવું એ સન્માનની વાત છે." આટલો સમૃદ્ધ ઇતિહાસ અને વૈશ્વિક માન્યતા ધરાવતી ટુર્નામેન્ટ. હું આવા અદ્ભુત રેકોર્ડ ધરાવતા ખેલાડીઓના જૂથનું નેતૃત્વ કરવા આતુર છું. સાથે મળીને આપણે ચાહકોને ખુશ કરવાનો અને નિર્ભય અને મનોરંજક ક્રિકેટ રમવાનો ધ્યેય રાખીશું."
કાર્તિકની કારકિર્દી
કાર્તિકે 2004માં ભારતમાં એન્ટ્રી કરી અને 2022માં તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે 26 ટેસ્ટ, 94 ODI અને 60 T20 રમી ચૂકેલા આ અનુભવી ખેલાડીને મેદાનમાં વાપસી કરતો જોવા માટે ચાહકોમાં ખૂબ ઉત્સાહ છે. તેણે 257 IPL મેચો પણ રમી છે અને 3,577 રન બનાવ્યા છે. કાર્તિકને IPLમાં ઘણી ટીમો તરફથી રમવાનો અનુભવ છે. તે દિલ્હી કેપિટલ્સ, પંજાબ કિંગ્સ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, ગુજરાત લાયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ માટે રમી ચૂક્યો છે.
કાર્તિક ટુર્નામેન્ટમાં કેવી રીતે યોગદાન આપશે ?
કાર્તિકના ટુર્નામેન્ટમાં યોગદાન અંગે ક્રિકેટ હોંગકોંગના પ્રમુખ બુર્જી શ્રોફે કહ્યું, "અમે હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025 માટે ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન તરીકે દિનેશ કાર્તિકનું સ્વાગત કરતા ઉત્સાહિત છીએ. તેનું નેતૃત્વ અને અનુભવ સ્પર્ધામાં ખૂબ જ મૂલ્ય ઉમેરશે. અમને વિશ્વાસ છે કે તેની હાજરી આ શાનદાર ક્રિકેટ ઉત્સવ જોવા માટે વિશ્વભરના ચાહકોને આકર્ષિત કરશે."
