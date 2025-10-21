Prev
6,6,6,6,6,6,6,6... 9 બોલમાં 52 રન, આ બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી, યુવરાજનો તોડ્યો રેકોર્ડ

Fastest Fifty : ક્રિકેટ એક એવી રમત છે જ્યાં દરેક બોલ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. ઘણા રેકોર્ડ બને છે અને બીજી જ ક્ષણે તૂટે પણ છે. જો કે, ભારતીય બેટ્સમેન યુવરાજ સિંહે એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો જેને તોડવામાં વર્ષો લાગ્યા. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 21, 2025, 03:00 PM IST

6,6,6,6,6,6,6,6... 9 બોલમાં 52 રન, આ બેટ્સમેને ફટકારી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી, યુવરાજનો તોડ્યો રેકોર્ડ

Fastest Fifty : ક્રિકેટના મેદાન પર કેટલાક એવા રેકોર્ડ બને છે, જે તોડવા અશક્ય લાગે છે. આવો જ એક રેકોર્ડ ભારતના બેટ્સમેન યુવરાજ સિંહના નામે હતો, જેણે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી (50 રન) ફટકારી હતી. તેણે આ સિદ્ધિ માત્ર 12 બોલમાં હાંસલ કરી હતી. 

જો કે, નેપાળી ખેલાડી દિપેન્દ્ર સિંહ આરીએ માત્ર 9 બોલમાં 50 રન બનાવીને આ રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. નેપાળે 2023 એશિયન ગેમ્સમાં મંગોલિયા સામે આ ઇતિહાસ રચ્યો હતો, જ્યાં ઘણા અન્ય મોટા વિશ્વ રેકોર્ડ પણ બન્યા હતા. આ માત્ર એક જીત નહોતી, પરંતુ નેપાળી ક્રિકેટ માટે એક મોટી જાહેરાત હતી જેણે વિશ્વને ચોંકાવી દીધું હતું.

દિપેન્દ્ર આરીનું તોફાન અને નવા વિશ્વ રેકોર્ડ

ચીનના હાંગઝોઉમાં 2023 એશિયન ગેમ્સમાં નેપાળ અને મંગોલિયા વચ્ચે આ ઐતિહાસિક મેચ રમાઈ હતી. મોંગોલિયાએ ટોસ જીતીને પહેલા ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ નેપાળી બેટ્સમેનોએ મેદાન પર એવું તોફાન મચાવ્યું કે મોંગોલિયન ટીમને સ્વસ્થ થવાની તક મળી નહીં.

9 બોલમાં 50 રન

નેપાળની ઇનિંગની છેલ્લી ઓવરોમાં દિપેન્દ્ર સિંહ આરી બેટિંગ કરવા આવ્યો. તેનો ઇરાદો મોટા શોટ રમવાનો હતો અને તેણે બરાબર એ જ કર્યું. ક્રીઝ પર આવતાની સાથે જ દિપેન્દ્રએ દરેક બોલને બાઉન્ડ્રી પર મોકલવાનું શરૂ કર્યું. તેણે સતત છગ્ગા ફટકારીને પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત કરી. તેણે માત્ર 9 બોલમાં પોતાની અડધી સદી (50 રન) પૂરા કર્યા.

આ શાનદાર અને તોફાની ઇનિંગ સાથે તેણે ભારતના દિગ્ગજ ખેલાડી યુવરાજ સિંહનો 12 બોલમાં 50 રન બનાવવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડ્યો. યુવરાજે 2007 T20 વર્લ્ડ કપમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો, જ્યાં તેણે સ્ટુઅર્ટ બ્રોડની એક ઓવરમાં છ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા. દીપેન્દ્રએ આ ઇનિંગમાં કુલ 10 બોલનો સામનો કર્યો હતો અને 52 રન બનાવી અણનમ રહ્યો હતો, જેમાં 8 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

નેપાળ ટીમનો ઐતિહાસિક સ્કોર

આ વિસ્ફોટક ઇનિંગના કારણે નેપાળી ટીમે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ ટીમ સ્કોર પણ હાંસલ કર્યો. નેપાળે 20 ઓવરમાં માત્ર ૩ વિકેટ ગુમાવીને 314 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર હતું જ્યારે કોઈ ટીમે 300 રનનો આંકડો પાર કર્યો હોય. આ મેચમાં નેપાળે મંગોલિયાને 273 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવ્યું. આ જીત માત્ર એક મેચ નહોતી, પરંતુ નેપાળી ક્રિકેટ માટે વિશ્વ રેકોર્ડથી ભરેલો સુવર્ણ દિવસ હતો, જેણે તેમને ક્રિકેટના નકશા પર એક નવી ઓળખ આપી છે.
 

