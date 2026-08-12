/રોહિત શર્માની નિવૃત્તિ અંગે ચર્ચાઓ ફરી શરૂ, શું વર્લ્ડ કપ પહેલા હિટમેન સ્વીકારી લીધી છે હાર ?

Rohit Sharma Retirement News: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન રોહિત શર્માની નિવૃત્તિ અંગે ચર્ચાઓ ફરી શરૂ થઈ છે. આ વખતે, ચાહકોને આ કારણ યોગ્ય લાગે છે. 16 જુલાઈના રોજ, એક મીડિયા રિપોર્ટ સામે આવ્યો હતો જેમાં સૂચવવામાં આવ્યું હતું કે 19 જુલાઈએ લંડનમાં લોર્ડ્સમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે રોહિત શર્માની અંતિમ ODI તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે.
સદી ફટકારીને તેના ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો
જો કે, BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ તે અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા. રોહિતે તે મેચમાં સદી ફટકારીને તેના ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો હતો, અગાઉ કહ્યું હતું કે તે 2027 વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે. પરંતુ હવે, તેની નિવૃત્તિ અંગે ચર્ચાઓ ફરી શરૂ થઈ છે.
6 મહિના લાંબા શોનું આયોજન કરશે
હકીકતમાં, સોની નેટવર્કે રોહિત શર્મા અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે. રોહિત શર્માએ પોતે સોની લિવ અને સોની ટીવીને ટેગ કરીને એક પોસ્ટ પોસ્ટ કરી હતી. સોની નેટવર્કે પણ પાછળથી જણાવ્યું હતું કે આ સૌથી મોટું મનોરંજન ડેબ્યૂ થવાનું છે. હવે, એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે રોહિત શર્મા 6 મહિના લાંબા શોનું આયોજન કરશે, જે દર શનિવાર અને રવિવારે ટેલિકાસ્ટ અને સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે. સ્પોર્ટ્સ યારી નામની યુટ્યુબ ચેનલનો દાવો છે કે રોહિત શર્મા આ શોમાં વ્યસ્ત રહેશે અને ક્રિકેટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
શું વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સિરીઝ રોહિતની છેલ્લી સિરીઝ હશે?
જો કે, એવું બહાર આવી રહ્યું છે કે તેના માટે નિવૃત્તિ સિરીઝનું આયોજન થઈ શકે છે, સંભવતઃ સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબરમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ઘરેલુ મેદાન પર ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમાઈ શકે છે. આ શ્રેણીની જાહેરાત પહેલાથી જ થઈ ગઈ છે. આ પછી, ટીમ ઈન્ડિયા ન્યુઝીલેન્ડમાં ODI શ્રેણી રમશે. જો રોહિત શર્મા ખરેખર આટલો લાંબો કાર્યક્રમ સતત હોસ્ટ કરે છે, તો તેના માટે ક્રિકેટ માટે સમય કાઢવો મુશ્કેલ બનશે, અને ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પણ અનિશ્ચિત રહેશે.
રોહિત ફરીથી વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે નહીં
આટલું જ નહીં, લગભગ 6 મહિનાથી ક્રિકેટથી દૂર રહેવું અને ફક્ત એક જ ફોર્મેટ રમવું એ સૂચવે છે કે તેણે વર્લ્ડ કપ 2027 છોડી દીધો છે. જો કે, સોની નેટવર્ક કે રોહિત શર્મા તરફથી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ મળી નથી કે તેનો મનોરંજન ડેબ્યૂ ખરેખર શો, એપિસોડ અથવા એક કે બે દિવસના કાર્યક્રમમાં થશે કે નહીં. વર્લ્ડ કપ હજુ થોડો સમય દૂર છે, પરંતુ અહેવાલો સૂચવે છે કે રોહિત ફરીથી વર્લ્ડ કપમાં રમી શકશે નહીં.