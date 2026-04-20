શું તમે જાણો છો? સદી કે અડધી સદી વગર જ ODIમાં કોણે બનાવ્યા સૌથી વધુ રન? ભારતના આ ક્રિકેટરના નામે છે વર્લ્ડ રેકોર્ડ
Unique World Record: દુનિયામાં એવા અનોખા ક્રિકેટરો પણ રહ્યા છે, જેમણે એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકાર્યા વગર વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. કોઈપણ ક્રિકેટર માટે વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સદી કે અડધી સદી ફટકારવી એ એક ખૂબ જ ખાસ સિદ્ધિ હોય છે. દરેક બેટ્સમેનનું સપનું હોય છે કે તે ક્રિકેટના કોઈપણ ફોર્મેટમાં સદી કે અડધી સદી ફટકારીને પોતાના કરિયરમાં ચાર ચાંદ લગાવે.
Unique World Record: ક્રિકેટની દુનિયામાં ઘણા એવા ખેલાડીઓ છે જેમણે ઘણી સદી અને અડધી સદી ફટાકારી છે. જ્યારે સદી ફટકારવાની વાત આવે છે ત્યારે સૌથી પહેલા બે ભારતીય ખેલાડીઓના નામ સૌથી પહેલા યાદ આવે છે, જેમાં એક છે ક્રિકેટના ભગવાન સચિન તેંડુલકર અને બીજુ નામ છે ક્રિકેટના કીંગ વિરાટ કોહલી. આ બન્ને ખેલાડીઓએ સદીઓનો એવો પહાડ બનાવી દીધો છે કે જેનો તોડવો નામુકીન છે. પરંતુ બીજી તરફ દુનિયામાં એવા અનોખા ક્રિકેટરો પણ રહ્યા છે, જેમણે એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકાર્યા વગર વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. કોઈપણ ક્રિકેટર માટે વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સદી કે અડધી સદી ફટકારવી એ એક ખૂબ જ ખાસ સિદ્ધિ હોય છે.
1. હરભજન સિંહ (ભારત)
ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર હરભજન સિંહે પોતાના વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. હરભજન સિંહે ભારત માટે 236 ODI મેચોમાં 1237 રન બનાવ્યા છે. હરભજન સિંહે આ દરમિયાન ODIમાં કોઈ પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં હરભજન સિંહનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 49 રન રહ્યો છે. પૂર્વ ઓફ સ્પિનર હરભજન સિંહે ભારત માટે ODIમાં 269 વિકેટો પણ લીધી છે.
2. પોલ સ્ટ્રાંન્ગ (ઝિમ્બાબ્વે)
ઝિમ્બાબ્વેના પૂર્વ ક્રિકેટર પોલ સ્ટ્રાન્ગે પોતાના આખા વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. પોલ સ્ટ્રાન્ગે ઝિમ્બાબ્વે માટે 95 ODI મેચોમાં 1090 રન બનાવ્યા છે. પોલ સ્ટ્રેન્ગે આ દરમિયાન ODIમાં કોઈ પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં પોલ સ્ટ્રાન્ગનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 47 રન રહ્યો છે. પૂર્વ લેગ સ્પિન બોલર પોલ સ્ટ્રાન્ગે ઝિમ્બાબ્વે માટે ODIમાં 96 વિકેટ પણ લીધી છે.
3. વકાર યુનુસ (પાકિસ્તાન)
પાકિસ્તાનના પૂર્વ ક્રિકેટર વકાર યુનુસે પોતાના વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. વકાર યુનુસે પાકિસ્તાન માટે 262 ODI મેચોમાં 969 રન બનાવ્યા છે. વકાર યુનુસે આ દરમિયાન ODIમાં કોઈ પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં વકાર યુનુસનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 37 રન રહ્યો છે. પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર વકાર યુનુસે પાકિસ્તાન માટે ODIમાં 416 વિકેટ છે.
4. અનિલ કુંબલે (ભારત)
ભારતના પૂર્વ ક્રિકેટર અનિલ કુંબલેએ પોતાના વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. અનિલ કુંબલેએ ભારત માટે 271 ODI મેચોમાં 938 રન બનાવ્યા છે. અનિલ કુંબલેએ આ દરમિયાન ODIમાં કોઈ પણ સદી કે અડધી સદી નથી ફટકારી. વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં અનિલ કુંબલેનો હાઈએસ્ટ સ્કોર 26 રન રહ્યો છે. પૂર્વ લેગ સ્પિન બોલર અનિલ કુંબલેએ ભારત માટે ODIમાં 337 વિકેટ લીધી છે.
5. રોજર હાર્પર (વેસ્ટ ઈન્ડિઝ)
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પૂર્વ ક્રિકેટર રોજર હાર્પરે પોતાના વનડે ઇન્ટરનેશનલ કરિયરમાં એક પણ સદી કે અડધી સદી ફટકારી નથી. રોજર હાર્પરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે 105 ODI મેચોમાં 855 રન બનાવ્યા છે. રોજર હાર્પરે આ દરમિયાન ODIમાં કોઈ પણ સદી કે અડધી સદી નથી ફટકારી. વનડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં રોજર હાર્પરનો હાઈએસ્ટ સ્કોર અણનમ 45 રન રહ્યો છે. પૂર્વ ઓફ સ્પિનર રોજર હાર્પરે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે ODIમાં 100 વિકેટ લીધી છે.
