/ખેલાડીની ભૂલ ફેન્સ માટે બની ખુશખબર! અમેરિકાના ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળતા જ આ કંપની હવે ફ્રીમાં આપશે 1 મિલિયન ડોલરના પિઝા; જાણો કારણ

FIFA World Cup 2026: ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026માં મેદાન પર ખેલાડીઓના શાનદાર પ્રદર્શનની સાથે-સાથે મેદાનની બહાર પણ એક રસપ્રદ કહાની ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. અમેરિકાની પ્રખ્યાત પિઝા કંપની ડોમિનોઝ (Domino's)એ જાહેરાત કરી છે કે, તે 10 લાખ અમેરિકી ડોલર (1 મિલિયન ડોલર)ની કિંમતના મફત પિઝા વહેંચશે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આનું કારણ અમેરિકાની જીત નહીં, પરંતુ ટીમના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર ફોલારિન બાલોગુનને મળેલું રેડ કાર્ડ બન્યું છે.
ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થતાં પહેલાં મે 2026માં ડોમિનોઝે એક અનોખી પ્રમોશનલ ઓફર શરૂ કરી હતી. કંપનીએ વાદો કર્યો હતો કે, જો ફીફા વર્લ્ડ કપ દરમિયાન અમેરિકાની ટીમનો કોઈ પણ ખેલાડી રેડ કાર્ડ મેળવશે, તો તે પોતાના ગ્રાહકોને કુલ 10 લાખ ડોલરની કિંમતના 'ઇમરજન્સી પિઝા' મફત આપશે. આ ઓફર માત્ર પ્રચાર નહોતી, પરંતુ પહેલાથી જ નક્કી કરેલા અભિયાનનો એક ભાગ હતી. જેવી અમેરિકા અને બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાની મેચમાં બાલોગુનને રેડ કાર્ડ મળ્યું, કંપનીનો આ વચન એક્ટિવ થઈ ગયું.
ફ્રીમાં વહેંચાશે 1 મિલિયન ડોલરના પિઝા
ડોમિનોઝના જણાવ્યા અનુસાર, આ ઓફર હેઠળ 60 હજારથી વધુ વિજેતાઓને મફત મીડિયમ ટુ-ટોપિંગ પિઝા મળશે. જો કે, આનો લાભ માત્ર એ જ લોકોને મળશે જેમણે 10 જૂન 2026 સુધીમાં ડોમિનોઝની વેબસાઇટ પર પહેલાથી જ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું અને Domino's Rewards પ્રોગ્રામનો ભાગ બન્યા હતા. ત્યારબાદ પસંદ કરાયેલા વિજેતાઓ નક્કી કરેલી સમયમર્યાદામાં પોતાનું મફત પિઝા રિડીમ કરી શકશે.
ડોમિનોઝે પોતાના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, કોઈ મોટી મેચમાં પોતાની મનપસંદ ટીમના ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળવું એ ફેન્સ માટે ખૂબ જ નિરાશાજનક હોય છે. આવી સ્થિતિમાં કંપની આ નિરાશાને થોડી ઓછી કરવા માટે ફેન્સને મફત 'ઇમરજન્સી પિઝા' આપવા માંગે છે. કંપનીએ વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ફૂટબોલ થીમ પર આધારિત લિમિટેડ-એડિશન મર્ચેન્ડાઇઝ પણ લોન્ચ કર્યું છે, જેમાં જર્સી, કેપ અને અન્ય વસ્તુઓ સામેલ છે.
પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું અમેરિકા
જો મેચની વાત કરીએ તો, રેડ કાર્ડ હોવા છતાં અમેરિકાની ટીમ પર તેની ખાસ અસર પડી નહીં. ફોલારિન બાલોગુને પ્રથમ હાફના અંતમાં શાનદાર ગોલ કરીને પોતાની ટીમને લીડ અપાવી હતી, પરંતુ બીજા હાફમાં તેમને રેડ કાર્ડ બતાવીને મેદાનની બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. આમ છતાં 10 ખેલાડીઓ સાથે રમી રહેલી અમેરિકાની ટીમે હાર માની નહીં.
મલિક ટિલમેને 82મી મિનિટે શાનદાર ફ્રી-કિક પર ગોલ કરીને અમેરિકાની જીત પાકી કરી દીધી હતી. અમેરિકાએ બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાને 2-0થી હરાવીને રાઉન્ડ ઓફ 16માં એન્ટ્રી મેળવી લીધી છે. વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં અમેરિકાની આ લગભગ 24 વર્ષ પછીની પ્રથમ જીત પણ છે અને હવે પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તેનો સામનો બેલ્જિયમ સામે થશે.