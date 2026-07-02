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ખેલાડીની ભૂલ ફેન્સ માટે બની ખુશખબર! અમેરિકાના ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળતા જ આ કંપની હવે ફ્રીમાં આપશે 1 મિલિયન ડોલરના પિઝા; જાણો કારણ

FIFA World Cup 2026: અમેરિકાની પ્રખ્યાત પિઝા કંપની ડોમિનોઝ (Domino's)એ જાહેરાત કરી છે કે, તે 10 લાખ અમેરિકી ડોલર (1 મિલિયન ડોલર)ની કિંમતના મફત પિઝા વહેંચશે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, આનું કારણ અમેરિકાની જીત નહીં, પરંતુ ટીમના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર ફોલારિન બાલોગુનને મળેલું રેડ કાર્ડ બન્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST
ખેલાડીની ભૂલ ફેન્સ માટે બની ખુશખબર! અમેરિકાના ખેલાડીને રેડ કાર્ડ મળતા જ આ કંપની હવે ફ્રીમાં આપશે 1 મિલિયન ડોલરના પિઝા; જાણો કારણ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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