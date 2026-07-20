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Video: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સ્પેનના કેપ્ટને સ્ટેજ પરથી હટાવ્યા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની ઈન્ટરનેશનલ બેઇજ્જતી !

Donald Trump Video: 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્પેનની જીત બાદ ટ્રોફી સમારોહમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની હાજરી અને ભીડના હોબાળાએ હેડલાઇન્સ બનાવી. સ્પેનની જીત બાદ ટ્રમ્પનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:25 AM IST
Video: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સ્પેનના કેપ્ટને સ્ટેજ પરથી હટાવ્યા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની ઈન્ટરનેશનલ બેઇજ્જતી !

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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