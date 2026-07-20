/Video: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સ્પેનના કેપ્ટને સ્ટેજ પરથી હટાવ્યા, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની ઈન્ટરનેશનલ બેઇજ્જતી !

Donald Trump Video: રવિવારે (19 જુલાઈ) ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્પેને આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવ્યું. મેચ પછી, ટ્રોફી પ્રેઝન્ટેશન દરમિયાન એક વિચિત્ર ઘટના બની. જ્યારે યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સ્પેનિશ કેપ્ટન રોડ્રીને ટ્રોફી રજૂ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સ્પેનિશ કેપ્ટને તેમને સ્ટેજ પરથી બહાર જવા માટે કહ્યું. સ્ટેડિયમમાં ટ્રમ્પને પણ હૂટીંગનો પણ સામનો કરવો પડ્યો. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે.
હકીકતમાં, જ્યારે સ્પેન આર્જેન્ટિના પર તેની ઐતિહાસિક જીતની ઉજવણી કરી રહ્યું હતું, ત્યારે ટ્રમ્પને સ્ટેજ પરથી દૂર જવા માટે કહેવામાં આવ્યું. ટ્રોફી રજૂ કર્યા પછી, ટ્રમ્પ સ્પેનિશ ખેલાડીઓ સાથે ઉજવણીમાં જોડાવા માંગતા હતા. એવું લાગતું હતું કે યુએસ પ્રમુખ ફોટામાં રહેવા માંગતા હતા, પરંતુ રોડ્રીએ તેમનો હાથ તેમની પીઠ પર રાખ્યો અને તેમને સ્ટેજ છોડી જવાનો સંકેત આપ્યો. નજીકમાં ઊભેલા ફિફા પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફેન્ટિનોએ ટ્રમ્પને સ્ટેજ પરથી નીચે ઉતાર્યા, અને શક્ય તેટલું મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
ટ્રમ્પ કોની સાથે મેદાનમાં આવ્યા?
સ્પેને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને વધારાના સમયમાં 1-0થી હરાવ્યા પછી, ટ્રમ્પ, ફિફા પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોની સાથે, ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં મેચ પછીના સમારંભ માટે મેદાનમાં પ્રવેશ્યા. ઇન્ફન્ટિનોએ પ્રેઝન્ટેશન પહેલાં જાહેરાત કરી હતી કે ટ્રમ્પ વિજેતા કેપ્ટનને વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી રજૂ કરશે.
ટ્રમ્પ સામે વિરોધ ચાલુ
ટ્રમ્પ અને ઇન્ફન્ટિનોએ મેદાનમાં પ્રવેશતાની સાથે જ સ્ટેન્ડમાંથી હોબાળો મચી ગયો. જો કે, મેડલ સમારંભ શરૂ થતાં જ અવાજ થોડો ઓછો થયો. ટ્રમ્પ અને ઇન્ફન્ટિનોએ ટ્રોફી રજૂ કરતા પહેલા બંને ટીમોના ખેલાડીઓ અને કોચિંગ સ્ટાફને મેડલ આપ્યા હતા.
President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! 🏆 pic.twitter.com/SHsoBhYm1b
— The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026
શું ટ્રમ્પ ઉજવણીની વચ્ચે ઉભા હતા?
ટ્રમ્પે પ્રતિષ્ઠિત વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી સ્પેનના કેપ્ટન રોડ્રીને સોંપી, જેમણે પરંપરાગત ટ્રોફી લિફ્ટ માટે તેમના સાથી ખેલાડીઓને ભેગા કર્યા. જો કે, શરૂઆતમાં યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ઉજવણી કરી રહેલા ખેલાડીઓ વચ્ચે ઉભા રહ્યા, ત્યારબાદ અધિકારીઓએ તેમને બાજુ પર જવાનો ઈશારો કર્યો. આનાથી રોડ્રી અને તેમના સાથી ખેલાડીઓ કોઈપણ વિક્ષેપ વિના ઐતિહાસિક ક્ષણનો આનંદ માણી શક્યા.
આ ઘટના ક્લબ વર્લ્ડ કપમાં પણ બની હતી
આ વર્ષની શરૂઆતમાં ફિફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલની તુલનામાં, જ્યાં ટ્રમ્પ ટ્રોફી રજૂ કર્યા પછી ચેલ્સીના ખેલાડીઓ સાથે સ્ટેજ પર રહ્યા હતા. આ વખતે, વર્લ્ડ કપ પ્રોટોકોલને કારણે, સ્પેને ટાઇટલ જીત્યું તે પહેલાં તેમને પાછળ હટવાની ફરજ પડી હતી.