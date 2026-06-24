/ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિજેતાને આપશે ટ્રોફી, કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત, જાણો હાઇડ્રેશન બ્રેક વિવાદ પણ શું કહ્યું?

Football World Cup 2026 Final: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ મેચ પછી યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિજેતા ટીમને ટ્રોફી રજૂ કરશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ મંગળવારે આ જાહેરાત કરી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ 19 જુલાઈ, 2026ના રોજ ન્યૂયોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ (મેટલાઇફ સ્ટેડિયમ) ખાતે યોજાનારી ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ટ્રોફી રજૂ કરવા માટે હાજર રહેશે. ટ્રમ્પ અગાઉ યુએસમાં ક્લબ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં પણ હાજર હતા, જ્યાં તેમને બૂઇંગનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
ઇન્ફન્ટિનોએ "ફોક્સ એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ" ટેલિવિઝન કાર્યક્રમમાં કહ્યું કે, અમે રાષ્ટ્રપતિ સાથે ફાઇનલનો આનંદ માણીશું અને ચોક્કસપણે વિજેતાને સાથે મળીને ટ્રોફી રજૂ કરીશું. ઇન્ફન્ટિનોનો ટ્રમ્પ સાથે ગાઢ સંબંધ છે. ગયા ડિસેમ્બરમાં, ઇન્ફન્ટિનોએ ટ્રમ્પને ફૂટબોલ શાંતિ પુરસ્કારના પ્રારંભિક સંસ્કરણથી સન્માનિત કર્યા હતા, જે તેમણે સ્થાપિત કર્યું હતું. આ એવોર્ડ એવા સમયે આવ્યો હતો જ્યારે ટ્રમ્પ રમતગમતની દુનિયામાં તેમની સંડોવણી વધારી રહ્યા હતા.
🚨JUST IN: The FIFA President has announced that he and FIFA Peace Prize winner, Donald J. Trump, will hand the World Cup trophy to the winning team together pic.twitter.com/1G8oUTBn6a
— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 23, 2026
જ્યારે સ્ટેડિયમમાં ટ્રમ્પને બૂઇંગ કરવામાં આવ્યું હતું
રમતગમતના મંચ પર ટ્રમ્પનો અનુભવ મિશ્ર રહ્યો છે. ગયા વર્ષે, આ જ સ્ટેડિયમમાં, જ્યારે તેણે ચેલ્સીને ક્લબ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી રજૂ કરી, ત્યારે દર્શકોએ બૂમ પાડી, જ્યારે કેટલાકે તેને ટેકો પણ આપ્યો. ટ્રોફી ઉપાડતી વખતે તે ટીમની વચ્ચે ઊભા રહ્યા, જેના કારણે કેટલાક ખેલાડીઓ ચોંકી ગયા અને મૂંઝવણમાં મુકાયા.
શું ભવિષ્યમાં હાઇડ્રેશન બ્રેક્સ ચાલુ રહેશે?
આ દરમિયાન, ઇન્ફન્ટિનોએ સંકેત આપ્યો છે કે ફૂટબોલ ભવિષ્યના વર્લ્ડ કપ ટુર્નામેન્ટમાં હાઇડ્રેશન બ્રેક્સ ચાલુ રાખવાનું વિચારશે. આ વર્ષની ટુર્નામેન્ટને રમતોની વચ્ચે વધારાના વિરામ માટે ઘણી ટીકાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ ઇન્ફન્ટિનોએ આ વિરામોનો બચાવ કરતા કહ્યું કે તે ચાહકો માટે વધુ મનોરંજન પૂરું પાડી શકે છે. ટીકાકારો કહે છે કે આ વિરામો જાહેરાતો બતાવવા અથવા અમેરિકન-શૈલીના સમયસમાપ્તિ બનાવવાનો એક ગુપ્ત માર્ગ છે, પરંતુ ઇન્ફન્ટિનોએ તેને સકારાત્મક તરીકે જોયું છે.
ટુર્નામેન્ટના પ્રમુખે શું કહ્યું?
ઇન્ફન્ટિનોએ કહ્યું કે, કદાચ કોચ પરિસ્થિતિઓનું ફરીથી મૂલ્યાંકન કરી શકે છે અને ભૂલો સુધારી શકે છે. ખેલાડીઓને થોડો આરામ મળે છે અને તેઓ પૂર્ણ ગતિએ પાછા ફરે છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે આ ટૂંકા વિરામ ખેલાડીઓને મેચની અંતિમ સેકન્ડ સુધી સંપૂર્ણ તીવ્રતા અને એટેક સાથે રમવાની મંજૂરી આપે છે. એ નોંધનીય છે કે Football વર્લ્ડ કપ દરમિયાન જ, ઘણા કોચે આ વિરામોને નકામા ગણાવ્યા હતા, કારણ કે તેઓ માને છે કે તે રમતની ગતિ ધીમી કરે છે.