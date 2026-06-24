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ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિજેતાને આપશે ટ્રોફી, કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત, જાણો હાઇડ્રેશન બ્રેક વિવાદ પણ શું કહ્યું?

Football World Cup 2026 Final: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ 2026ની ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં વિજેતા ટીમને ટ્રોફી આપશે. આ દરમિયાન અધ્યક્ષ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ ભવિષ્યમાં રમતો દરમિયાન હાઇડ્રેશન બ્રેક ચાલુ રાખવાનો સંકેત આપ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 24, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:56 AM IST
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વિજેતાને આપશે ટ્રોફી, કરવામાં આવી મોટી જાહેરાત, જાણો હાઇડ્રેશન બ્રેક વિવાદ પણ શું કહ્યું?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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