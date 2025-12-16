16 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા... આ ભારતીય બેટ્સમેને 121 બોલમાં ફટકારી બેવડી સદી
U19 Asia Cup 2025 : અંડર-19 એશિયા કપમાં ભારતીય ટીમ મલેશિયા સામે રહી છે. મલેશિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારત તરફથી વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિજ્ઞાન કુંડુએ શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી. ત્રણ વિકેટ પડ્યા બાદ કુંડુએ વેદાંત ત્રિવેદી સાથે મજબૂત ભાગીદારી કરી હતી.
Trending Photos
U19 Asia Cup 2025 : ભારતીય ટીમ અંડર-19 એશિયા કપમાં મલેશિયાનો સામનો કરી રહી છે. દુબઈના ધ સેવન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે મલેશિયાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ભારત તરફથી પાંચમા ક્રમે બેટિંગ કરતા વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિજ્ઞાન કુંડુએ શાનદાર બેવડી સદી ફટકારી. 87 રનમાં ત્રણ વિકેટ પડ્યા બાદ કુંડુએ વેદાંત ત્રિવેદી સાથે 209 રનની ભાગીદારી નોંધાવી.
અભિજ્ઞાને 121 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી
મુંબઈના ખેલાડી અભિજ્ઞાન કુંડુએ માત્ર 80 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. તે માત્ર 17 વર્ષનો છે. તેણે સદી બાદ પોતાની વિસ્ફોટક બેટિંગ શરૂ કરી. તેણે 121 બોલમાં 200 રન પૂરા કર્યા. તેણે 16 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગાની મદદથી પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી. તે અંડર-19 એશિયા કપમાં બેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય છે.
કુંડુએ 125 બોલમાં 209 રન બનાવ્યા. તે અંત સુધી અણનમ રહ્યો. ભારતીય અંડર-19 ટીમે 7 વિકેટે 408 રન બનાવ્યા. તેના સિવાય વેદાંત ત્રિવેદીએ 90 રનનું યોગદાન આપ્યું. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 26 બોલમાં 50 રન બનાવ્યા. મલેશિયા માટે મુહમ્મદ અકરમે 89 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી.
જો કે, તેના રન અને સદી યુવા વનડે રેકોર્ડમાં ગણાશે નહીં. મલેશિયા ICCનું પૂર્ણ સભ્ય નથી અને તેથી આ મેચને અંડર-19 આંતરરાષ્ટ્રીય દરજ્જો નથી. પાકિસ્તાનના સમીર મિન્હાસે મલેશિયા સામે 177 રન બનાવ્યા હતા. તે સ્કોર પણ યુવા વનડે રેકોર્ડમાં ગણાશે નહીં.
સપ્ટેમ્બરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ દરમિયાન તેણે બે યુવા વનડેમાં બે અડધી સદી ફટકારી હતી. જોકે, અંડર-19 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં તેનું બેટ શાંત રહ્યું. તે હવે એશિયા કપમાં વિકેટકીપર તરીકે રમી રહ્યો છે. તેણે ભારત માટે અત્યાર સુધીમાં 10 અંડર-19 વનડે રમી છે, જેમાં 65ની સરેરાશ અને 106ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 391 રન બનાવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે