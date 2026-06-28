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6 બોલમાં 6 વિકેટ... 9 વર્ષના ક્રિકેટરનો કમાલ, ડબલ હેટ્રિક લઈ મચાવી ધમાલ

Double Hat Trick : આજકાલ યુવા ક્રિકેટ પ્રતિભાઓની વિશ્વભરમાં ચર્ચા છે. 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી બેટથી કમાલ કરી રહ્યો છે. તો હવે 9 વર્ષનો એક બોલર ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ બોલરે ડબલ હેટ્રિકનો લઈને ધમાલ મચાવી દીધી છે. આ રેકોર્ડ ભારતમાં નહીં, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડમાં બન્યો છે. 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:16 PM IST
6 બોલમાં 6 વિકેટ... 9 વર્ષના ક્રિકેટરનો કમાલ, ડબલ હેટ્રિક લઈ મચાવી ધમાલ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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