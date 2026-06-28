/6 બોલમાં 6 વિકેટ... 9 વર્ષના ક્રિકેટરનો કમાલ, ડબલ હેટ્રિક લઈ મચાવી ધમાલ

Double Hat Trick : વૈભવ સૂર્યવંશી બાદ હવે એક 9 વર્ષનો ક્રિકેટર પણ ચર્ચામાં આવ્યો છે. આ બોલરે એક જ ઓવરમાં સતત 6 બોલમાં 6 વિકેટ લઈને કમાલ કર્યો છે. આ શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે તેની ટીમની જીત થઈ હતી. તેના જાદુઈ બોલિંગ પ્રદર્શનથી તેના પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ છવાયો હતો.
9 વર્ષના એક નાના છોકરાએ ક્રિકેટના મેદાન પર એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે જે અનુભવી ખેલાડીઓ પણ ઘણીવાર હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ઇંગ્લેન્ડના કેમ્બ્રિજમાં રહેતા યુવા ખેલાડી રોહને એક જ ઓવરમાં છ બોલમાં સતત છ વિકેટ લીધી. આ અનોખા રેકોર્ડ બાદ રોહનના સાથી ખેલાડીઓ, કોચ અને પરિવારમાં જશ્નનો માહોલ છે.
મેચમાં અનોખો રેકોર્ડ
રોહન 'ગ્રેટ શેલ્ફોર્ડ ક્રિકેટ ક્લબ'ની અંડર-9 ટીમ માટે રમે છે. બીબીસીના અહેવાલ મુજબ, રોહને હિસ્ટન ટીમ સામેની મેચ દરમિયાન આ ડબલ હેટ્રિક હાંસલ કરી હતી. તેણે સતત છ બોલમાં છ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા, 0 રન આપીને 6 વિકેટ ઝડપી. તેના જાદુઈ બોલિંગ સ્પેલને કારણે ગ્રેટ શેલ્ફોર્ડ ટીમે 26 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.
મેદાન પર સેલિબ્રેશન
આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ પછી મેદાન પરનું દ્રશ્ય જોવા જેવું હતું. બીબીસી સાથે વાત કરતા રોહને ઉલ્લેખ કર્યો કે અંતિમ વિકેટ પડ્યા પછી મેદાન પર ખુશીનો માહોલ હતો. બધા ખુશીઓથી બૂમો પાડી રહ્યા હતા અને મેદાન પર દોડી રહ્યા હતા. રોહનને આ ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન માટે 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ' જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને મેચ બોલ પણ ભેટમાં આપવામાં આવ્યો હતો. રોહને ઉલ્લેખ કર્યો કે તે તેની શાળા અને ક્લબ બંને માટે ક્રિકેટ રમે છે અને આવા રેકોર્ડ ભાગ્યે જ બને છે. તેણે ફાધર્સ ડે પર તેના પિતાને આ ભેટ આપી હતી.