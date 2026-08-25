/વૈભવ સૂર્યવંશી ફક્ત બેટ્સમેન જ નહીં, બોલર પણ છે શાનદાર... એક જ ઓવરમાં લીધી બે વિકેટ

Vaibhav Sooryavanshi Duleep Trophy 2026: હાલમાં દુલીપ ટ્રોફી ચાલી રહી છે, જેમાં પૂર્વ ઝોન અને ઉત્તર-પૂર્વ ઝોન વચ્ચે મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પૂર્વ ઝોનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે અને તેણે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે એક જ ઓવરમાં બે વિકેટ લીધી છે. દુલીપ ટ્રોફીમાં વિકેટ વઈને, સૂર્યવંશીએ બધાને પ્રભાવિત કર્યા છે. જ્યારે તે તેની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો છે, ત્યારે તેણે એ પણ બતાવ્યું કે જ્યારે પરિસ્થિતિની માંગ પ્રમાણે તે બોલિંગ પણ કમાલ કરી શકે છે.
હવે બેટ્સમેનનોની પણ ખેર નથી
અત્યાર સુધી વૈભવ સૂર્યવંશીને બોલરોના કાળ તરીકે જોવામાં આવતો હતો, પરંતુ હવે તે બેટ્સમેન માટે પણ ખતરો સાબિત થયો છે. આ પહેલીવાર નથી જ્યારે તેણે કોઈ મેચમાં બોલિંગ કરી હોય. તેણે અગાઉ ઘણી વખત બોલિંગ કરી છે, જેમાં અંડર-19 મેચોથી લઈને સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચોનો સમાવેશ થાય છે. ચાહકો તેની રમતના આ નવા પાસાને પસંદ કરી રહ્યા છે અને BCCI ડોમેસ્ટિકે સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેના પર સમર્થકો તરફથી પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે.
એક ઓવરમાં બે વિકેટ
આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ એક જ ઓવરમાં બે બેટ્સમેનોને પેવેલિયન ભેગા કર્યા હતા. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 28મી ઓવરના બીજા બોલ પર કિશન લિંગડોહને આઉટ કર્યો અને તે જ ઓવરના પાંચમા બોલ પર ઇમ્લીવતી લેમટુરની વિકેટ લીધી. કિશન લિંગડોહે 25 રન બનાવ્યા અને ઇમ્લીવતી 4 રન બનાવીને આઉટ થયો.
વૈભવ બેટિંગમાં નિષ્ફળ
બોલિંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનાર વૈભવ સૂર્યવંશી બેટિંગમાં નિષ્ફળ રહ્યો. તેણે મેચની પ્રથમ ઇનિંગમાં ફક્ત 8 રન બનાવ્યા. જોકે પૂર્વ ઝોનની ટીમ કુલ 467 રન બનાવવામાં સફળ રહી, પરંતુ વૈભવ બેટિંગમાં શાંત રહ્યો, જે ચાહકોમાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ. જોકે, તેણે તેના બોલિંગ પ્રદર્શનથી બધાને ચોંકાવી દીધા.