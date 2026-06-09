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નવા વિવાદમાં ફસાયા બેન સ્ટોક્સ અને એટકિંસન, ECB કરશે નાઇટક્લબ મામલાની તપાસ

Ben Stokes Nightclub Controversy: ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પોતાના ઘરમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ સિરીઝ રમી રહી છે. આ સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડે શાનદાર જીત મેળવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ બેન સ્ટોક્સ અને ફાસ્ટ બોલર ગસ એટકિંસન નવા વિવાદમાં ફસાયા છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 09, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:23 AM IST
નવા વિવાદમાં ફસાયા બેન સ્ટોક્સ અને એટકિંસન, ECB કરશે નાઇટક્લબ મામલાની તપાસ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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