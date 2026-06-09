/નવા વિવાદમાં ફસાયા બેન સ્ટોક્સ અને એટકિંસન, ECB કરશે નાઇટક્લબ મામલાની તપાસ

લંડનઃ ઈંગ્લેન્ડ એન્ડ વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ બાદ એક નાઇટ ક્લબમાં 'ટીમ પ્રોટોકોલ'ના ઉલ્લંઘનના મામલામાં બેન સ્ટોક્સ અને ગસ એટકિંસનની તપાસ કરી રહ્યું છે. આ ઘટના રવિવારે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે પ્રથમ ટેસ્ટમાં જીત બાદ સોમવારે મોડી રાત્રે એક નાઇટ ક્લબમાં બની હતી.
આ સિવાય ઈંગ્લિશ ક્રિકેટના સંચાલક મંડળે સ્વીકાર કર્યો છે કે તે વર્તમાનમાં બોલર ગસ એટકિંસન અને કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સ તથા અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ લગાવવામાં આવેલા આરોપોની તપાસ કરી રહ્યું છે.
ઈસીબીએ એક નિવેદનમાં કહ્યું, 'ઈસીબી ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રથમ ટેસ્ટના સમાપન બાદ ટીમ પ્રોટોકોલના ઉલ્લંઘનની તપાસ કરી રહ્યું છે. બેન સ્ટોક્સ અને ગસ એટકિંસન સોમવારે રાત્રે એક નાઇટ ક્લબમાં હાજર હતા, જ્યારે આ ઘટના બની. અમે હાલ જાણકારી મેળવી રહ્યાં છીએ, અને બીજા ટેસ્ટ માટે ટીમની જાહેરાત જલ્દી કરવામાં આવશે. ક્રિકેટ સંચાલન મંડળને જાણ કરવામાં આવી છે અને તે જલ્દી જાણકારી આપશે.'
આ ઘટના ઈંગ્લેન્ડના પાછલા વર્ષે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસ દરમિયાન મેદાનની બહારના આચરણની ટીકાના થોડા મહિના બાદ સામે આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં નિરાશાજનક એશિઝ દરમિયાન વિવાદિત મધ્ય-સિરીઝ બ્રેક સમયે ઈંગ્લેન્ડ ખેલાડીઓની હરકતોની વિશેષ રૂપથી તપાસ કરવામાં આવી હતી અને તેના પર ડ્રેસિંગ રૂમમાં દારૂ પીવાની સંસ્કૃતિ હોવાનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો.
ઈંગ્લેન્ડનો સીમિત ઓવરોની ટીમનો કેપ્ટન હેરી બ્રૂક બાદમાં એશિઝ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના પ્રવાસ પર એક નાઇટ ક્લબમાં થયેલી ઘટનામાં સામેલ હતો. આ ઘટના એટલા માટે ભયાનક હતી કારણ કે તે સિરીઝની ત્રીજી મેચની એક રાત પહેલા થઈ હતી, જેમાં ઈંગ્લેન્ડ પહેલા જ 2-0થી હારી ગયું હતું અને બાદમાં ત્રણ મેચની સિરીઝમાં તેના સૂપડા સાફ થઈ ગયા હતા.