ગુજરાતી ન્યૂઝSports

કોની સલાહ પર બનાવવામાં આવી હતી કોલકાતાની પિચ ? ઇડન ગાર્ડન્સના ક્યુરેટરે કર્યો ખુલાસો

કોલકાતાના ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે ટીમ ઈન્ડિયા પહેલી ટેસ્ટ હારી ગઈ હતી. આ મેચમાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી પિચને લઈને વિવાદ થયો છે અને ઈડન ગાર્ડન્સના પિચ ક્યુરેટરે ખુલાસો કર્યો છે કે પિચ કોની સલાહ પ્રમાણે બનાવવામાં આવી હતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 18, 2025, 02:25 PM IST

કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમના પીચ ક્યુરેટરે આખરે ખુલાસો કર્યો છે કે તેને પીચ તૈયાર કરવાની સૂચના કોણે આપી હતી. ઇડન ગાર્ડન્સના પીચ ક્યુરેટર સુજાન મુખર્જીએ પીચને લગતા વિવાદ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ટીમ ઇન્ડિયા કોલકાતામાં 30 રનથી હારી ગઈ. આ પીચ પર કોઈ ટીમ 200 રન પણ બનાવી શકી નહીં અને છેલ્લી ઇનિંગ્સમાં 124 રનનો લક્ષ્યાંક મોટો બની ગયો, કારણ કે પીચ બોલરોને ઘણી મદદ કરી રહી હતી અને બેટિંગ સરળ નહોતી.

ઇડન ગાર્ડન્સના ક્યુરેટરે કર્યો ખુલાસો

મુખર્જીએ કહ્યું કે પીચ 'બિલકુલ ખરાબ નહોતી' અને સ્પષ્ટતા કરી કે તેને જેમ સૂચના આપવામાં આવી હતી તેમ કર્યું. એક ઈન્ટરવ્યુમાં સુજાન મુખર્જીએ કહ્યું, "આ પીચ બિલકુલ ખરાબ નથી. હું જાણું છું કે બધા તેના પર સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. સાચું કહું તો, મને ખબર છે કે ટેસ્ટ મેચ માટે પીચ કેવી રીતે તૈયાર કરવી. મેં બરાબર તે જ કર્યું. મેં બરાબર સૂચના મુજબ કર્યું. બીજા શું કહે છે તેની મને પરવા નથી. દરેકને બધું ખબર નથી. તેથી જ હું મારું કામ ખંતથી કરું છું અને હું ભવિષ્યમાં પણ આવું કરવાનું ચાલુ રાખવા માંગુ છું."

ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ સ્વીકાર્યું કે પિચ ખરાબ નહોતી અને પિચ ક્યુરેટરનો કોઈ વાંક નહોતો. તેમણે કહ્યું કે બેટ્સમેનો દબાણનો સામનો ના કરી શક્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ મેચ જીતી લીધી. ગૌતમ ગંભીર મુખ્ય કોચ બન્યા પછી 18 મેચમાં આ ભારતની નવમી હાર હતી. ભારતે ફક્ત બે મેચ ડ્રો કરી છે અને સાત જીતી છે.

ભારતમાં તેની છેલ્લી છ મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયા ચાર હારી છે. મેચ પછી મીડિયા સાથે વાત કરતા ગંભીરે કહ્યું, "તે રમવા યોગ્ય વિકેટ નહોતી, તેમાં કોઈ સમસ્યા નહોતી." તેમણે ઉમેર્યું, "જો તમે તમારું માથું નીચું રાખવા તૈયાર છો, જો તમારો બચાવ મજબૂત છે, જો તમારો સ્વભાવ સારો છે, તો તમે ચોક્કસપણે રન બનાવી શકો છો."
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

