W, W, W, W, W, W, W, W, W, W.. એક જ ઈનિંગમાં 10 વિકેટ લઈ વાનખેડેમાં મચાવી હતી તબાહી, ટીમમાં થઈ વાપસી

ભારતમાં ક્રિકેટની રમત ખુબ લોકપ્રિય છે અને ટેલેન્ટની તો જાણે ખાણ છે. ઘણા ખેલાડીઓએ ટીમ તરફથી રમીને વિશ્વભરમાં નામના મેળવી છે જ્યારે કેટલાક ભારતીય મૂળના ખેલાડીઓ વિદેશી ટીમ તરફથી પણ રમીને નામના મેળવી રહ્યા છે. આવા જ એક ખેલાડીની ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમમાં વાપસી થઈ છે.
ભારત એ ક્રિકેટના ટેલેન્ટની ખાણ કહેવાય છે. અનેક મોટા નામ આજે ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી રમીને તહેલકો મચાવી રહ્યા છે. તો કેટલાક એવા પણ છે જે ભારતીય મૂળના થઈને વિદેશી ટીમમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છછે. ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમમાં આવા જ એક ભારતીય મૂળના ખેલાડીની વાપસી થઈ છે જેણે વિભીષણ જેવી ભૂમિકા ભજવીને ભારતીય ટીમને ઊંડા ઘા આપેલા છે. એકવાર ફરીથી આ ખેલાડી વિરોધીઓના ભૂક્કા બોલાવવા માટે તૈયાર છે. ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ માટે આ દિગ્ગજ પોતાની ટીમ માટે ઘરેલુ મેદાન પર 5 વર્ષ બાદ ટેસ્ટ મેચ રમશે.
ટીમમાં ફરી એન્ટ્રી
અહીં જે ખેલાડીની વાત થઈ રહી છે તે છે ન્યૂઝીલેન્ડનો ઓફ સ્પિનર એજાઝ પટેલ. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વિરુદ્ધ ત્રીજી અને છેલ્લી ટેસ્ટ માટે તેની ટીમમાં પસંદગી થઈ છે. આ મેચ ગુરુવારથી માઉન્ટ માઉંગાનુઈમાં રમાશે. એજાઝ પટેલને બ્લેયર ટિકનરની જગ્યાએ ટીમમાં સામેલ કરાયો છે. ટિકનર બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન વેલિંગ્ટનમાં બાઉન્ડ્રી પર ફીલ્ડિંગ ભરતી વખતે ખભામાં થયેલી ઈજાના કારણે મેચમાંથી બહાર થયો હતો.
ભારતમાં મચાવી હતી ધમાલ
37 વર્ષનો એજાઝ પટેલ એ જ બોલર છે જેણે 2021માં મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ભારત વિરુદ્ધ એક ટેસ્ટ ઈનિંગમાં તમામ દસ વિકેટ લીધી હતી. ફેબ્રુઆરી 2020 બાદ આ તેની ઘરઆંગણે પહેલી ટેસ્ટ મેચ હોઈ શકે છે. એજાઝ પટેલે છેલ્લે 2024માં ભારત પ્રવાસ દરમિયાન ત્રીજી ટેસ્ટ રમી હતી. તે મેચમાં તેણે 160 રન આપીને 11 વિકેટ લીધી હતી તથા તે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બન્યો હતો. તે પ્રવાસમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને 3-0થી હરાવ્યું હતું.
હેડ કોચ રોબ વોલ્ટરે કહ્યું કે એજાઝ એક એવો બોલર છે જેના પર ટીમ ભરોસો કરી શકે છે. તેમણે જણાવ્યું કે બે ઓવલની પીચ પર સામાન્ય રીતે બોલ વધુ ઘૂમે છે અને તેની બોલિંગ ટીમ માટે ફાયદાકારક બની શકે છે. વોલ્ટરે કહ્યું કે, ત્રીજી ટેસ્ટમાં વધુ એક સ્પીનર સામેલ કરવાથી અમારા બોલિંગ આક્રમણમાં થોડી વધુ વિવિધતા આવશે. આ સાથે જ અમારા સીમર્સ પણ છે જેમણે આ સિરીઝમાં અત્યાર સુધી ઘણું સારું પ્રદર્શન કર્યું છે.
એજાઝની અંગત લાઈફની વાત કરીએ તો તેનો જન્મ મુંબઈમાં થયો હતો અને આઠ વર્ષની ઉંમર સુધી મુંબઈના જોગેશ્વરીમાં રહેતો હતો. વર્ષ 1996માં પેરેન્ટ્સ ન્યૂઝીલેન્ડ શિફ્ટ થયા હતા.
ટોમ બ્લંડેલનું પણ કમબેક
વિકેટકિપર ટોમ બ્લંડલ પણ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. તે પહેલી ટેસ્ટમાં લાગેલી હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાના કારણે બીજી ટેસ્ટ રમી શક્યો નહતો. કોચે કહ્યું કે ટોમ હવે સંપૂર્ણ રીતે ઠીક થઈ ગયો છે તથા તેનો અનુભવ ટીમ માટે ખુબ કામનો છે. ખાસ કરીને ટીમમાં જ્યારે કેટલાક નવા ખેલાડીઓ પણ સામેલ છે. બ્લંડેલની ગેરહાજરીમાં ડેબ્યુ કરનારા મીચ હવે કેન્ટરબરી માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમશે. કોચે તેનું પ્રદર્શન પણ બિરદાવ્યું. ફાસ્ટ બોલર માઈકલ રે, જેક ફોલ્ક્સ, જેકબ ડફી અને ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ટીમમાં સામેલ છે. માઈકલ રેએ વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં પોતાની પહેલી જ મેચમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું.
ત્રીજી ટેસ્ટ માટે ટીમ
ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), ટોમ બ્લંડેલ, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોલ્ક્સ, ડેરિલ મિશેલ, એજાઝ પટેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માઈકલ રે, રચિન રવિન્દ્ર, કેન વિલિયમ્સન, વિલ યંગ
