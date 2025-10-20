Prev
Next

બિહાર ચૂંટણીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, મળી મોટી જવાબદારી, લોકોને કરી ખાસ અપીલ

14 વર્ષના યુવા ક્રિકેટર વૈભવ સૂર્યવંશીને બિહારમાં યોજાનાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ચૂંટણી પંચે મોટી જવાબદારી આપી છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાશે, જે માટે વૈભવ સૂર્યવંશીએ લોકોને ખાસ અપીલ કરી છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 20, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

બિહાર ચૂંટણીમાં વૈભવ સૂર્યવંશીની એન્ટ્રી, મળી મોટી જવાબદારી, લોકોને કરી ખાસ અપીલ

Bihar Election 2025; ભારતના યુવા બેટર વૈભવ સૂર્યવંશીએ નાની ઉંમરમાં અલગ ઓળખ બનાવી લીધી છે. માત્ર 14 વર્ષનો વૈભવ સૂર્યવંશી પોતાની આક્રમક બેટિંગ માટે જાણીતો છે. હવે આ યુવા બેટર અન્ય કારણને લીધે ચર્ચામાં આવી ગયો છે. બિહારમાં યોજાનાર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ચૂંટણી પંચએ વૈભવને એક મોટી જવાબદારી સોંપી છે.

વૈભવ સૂર્યવંશીને મળી મોટી જવાબદારી
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી અંગે યુવાનોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે ચૂંટણી પંચે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. યુવા ક્રિકેટર વૈભવ સૂર્યવંશીને "ફ્યુચર વોટર આઇકોન" તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાશે, જેમાં પહેલો તબક્કો 6 નવેમ્બરે અને બીજો 11 નવેમ્બરે યોજાશે. ચૂંટણી પંચ મતદાનના મહત્વને ઉજાગર કરવા અને જનજાગૃતિ લાવવા માટે અગ્રણી વ્યક્તિઓનો ઉપયોગ તેના આઇકોન તરીકે કરે છે. આ જ કારણ છે કે આ વખતે વૈભવ સૂર્યવંશીને આ જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

વૈભવ સૂર્યવંશીએ કરી ખાસ અપીલ
ચૂંટણી પંચ અને પ્રેસ ઈન્ફોર્મેશન બ્યુરોએ વૈભવ સૂર્યવંશીનો વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં તેણે બિહારવાસીઓને લોકતંત્રની મજબૂતી માટે મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ કહ્યુ, 'નમસ્કાર, હું તમને બધાને પ્રણામ કરુ છું. હું જ્યારે મેદાનમાં ઉતરું છું તો મારૂ કામ છે કે સારૂ રમવું અને મારી ટીમને જીતાડવી, તે રીતે લોકતત્રમાં તમારૂ બધાનું મહત્વનું કામ છે મતદાન જરૂર કરવું. તેથી જાગૃત બનો અને બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતદાન કરો. મતદાન કરશે બિહાર પોતાની સરકાર ચૂંટશે બિહાર.'

બીજીતરફ પંચાયત સિરીઝના અભિનેતા ચંદન રાય અને સહરસાના અભિનેતા પંકજ ઝાને સ્વીપ આઇકોન બનાવવામાં આવ્યા છે. વુશુ ખેલાડી સૌમ્યા આનંદ, આયુષ ઠાકુર, હોકી ખેલાડી જ્યોતિ કુમારી, સામાજિક કાર્યકર્તા તબસ્સુમ અલી અને પેન્ટિંગમાં શાનદાર કામ કરનાર અશોક કુમાર વિશ્વાસને સ્પીપ આઇકોનના રૂપમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
election commissionvaibhav suryavanshi

Trending news