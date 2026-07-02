/માન્ચેસ્ટરથી ફેન્સ માટે ખરાબ સમાચાર ! બીજી T20 મેચ પણ થશે રદ ? જાણો શું છે કારણ

IND vs ENG 2nd T20 : પહેલી મેચ વરસાદથી ધોવાઈ ગયા બાદ હવે બધાની નજર ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાનારી બીજી T20 મેચ પર છે. આ મેચ 4 જુલાઈએ માન્ચેસ્ટરના એમિરેટ્સ ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે રમાશે. પહેલી મેચમાં ફક્ત ટીમ ઈન્ડિયાને જ બેટિંગ કરવાની તક મળી હતી.
વરસાદને કારણે ઈંગ્લેન્ડના બેટ્સમેનોને એક પણ બોલનો સામનો કરવાનો મોકો મળ્યો ન હતો. માન્ચેસ્ટરમાં પણ આવી જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. મેચના દિવસે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે આ મેચ પણ પહેલી મેચની જેમ વરસાદનો ભોગ બની શકે તેવી શક્યતા છે.
સાંજે ભારે વરસાદની શક્યતા
4 જુલાઈએ માન્ચેસ્ટરમાં દિવસના સમયે વરસાદની શક્યતા છે. આખો દિવસ આકાશ વાદળછાયું રહેશે, સાંજે ભારે વરસાદની શક્યતા છે. સાંજે તાપમાન 16°C સુધી ઘટી શકે છે. માન્ચેસ્ટરમાં તાજેતરમાં સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે, જે ચાહકો માટે નિરાશાનો વિષય રહ્યો છે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ટીમ ઈન્ડિયા અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આ મેચ રાત્રે 10 વાગ્યાને બદલે સાંજે 7 વાગ્યે (ભારતીય સમય) શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન શરૂઆતના અડધા કલાક પહેલા ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આ મેચનું ટીવી પર સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જ્યારે JioHotstar પાસે OTT પ્લેટફોર્મ માટેના સ્ટ્રીમિંગ અધિકારો છે.
બંને ટીમોની સંપૂર્ણ ટીમો
ભારત ટીમ
સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ.
ઇંગ્લેન્ડ ટીમ
ફિલિપ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કુરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રશીદ, લ્યુક વુડ, જોર્ડન કોક્સ, જેમ્સ કોલ્સ, રેહાન અહેમદ, સોની બેકર.