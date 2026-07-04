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આયર્લેન્ડ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા ફ્લોપ... બીજી T20Iમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે કારમી હાર, બેથલ બન્યો હીરો

England vs India: ત્રણ વખતની T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ ઇન્ડિયા આયર્લેન્ડ બાદ ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર પણ નિષ્ફળ રહી છે. 5 મેચોની T20 સિરીઝના બીજી મેચમાં અંગ્રેજોએ ભારતને 4 વિકેટે હાર આપી છે. શ્રેયસ અય્યરની કેપ્ટનશીપમાં ભારતની આ સતત ત્રીજી હાર છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 11:33 PM IST
આયર્લેન્ડ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા ફ્લોપ... બીજી T20Iમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે કારમી હાર, બેથલ બન્યો હીરો
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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