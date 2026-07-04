/આયર્લેન્ડ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડમાં ટીમ ઇન્ડિયા ફ્લોપ... બીજી T20Iમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે કારમી હાર, બેથલ બન્યો હીરો

England vs India: આયર્લેન્ડમાં 2 મેચોની T20 સિરીઝ 0-2થી ગુમાવ્યા બાદ હવે ટીમ ઇન્ડિયાની ઇંગ્લેન્ડમાં પણ હાર સાથે શરૂઆત થઈ છે. માન્ચેસ્ટરના ઓલ્ડ ટ્રેફર્ડમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં યજમાન ટીમે ભારતને 4 વિકેટે હરાવ્યું છે. ભારતે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટ ગુમાવીને ઇંગ્લેન્ડની ટીમને 191 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જેને ઇંગ્લેન્ડે 6 વિકેટ ગુમાવીને 19 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધો.
ઇંગ્લેન્ડ માટે જેકબ બેથલ હીરો રહ્યો, જેણે નંબર 4 પર આવીને અણનમ 76 રનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ રમી. જેકબ બેથલ 46 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સરની મદદથી 76 રન બનાવ્યા છે. T20I સિરીઝની પહેલી મેચ વરસાદના કારણે રદ્દ થઈ હતી. હવે ઇંગ્લેન્ડે બીજા મુકાબલામાં ભારતને 4 વિકેટે માત આપીને સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે.
રવિ બિશ્નોઈ બન્યો વિલન
ટીમ ઇન્ડિયા માટે લેગ સ્પિનર રવિ બિશ્નોઈએ ખૂબ જ નિરાશ કર્યા. તેણે 4 ઓવરમાં 60 રન લૂંટાવી દીધા. બિશ્નોઈની ચોથી ઓવર ભારતને ખૂબ જ મોંઘી પડી, જેમાં તેણે 29 રન આપી દીધા અને અહીંથી જ મેચ ઇંગ્લેન્ડના પક્ષમાં જતી રહી.
17મી ઓવરમાં પલટાઈ ગઈ મેચ
16 ઓવર સુધી મેચ બરાબરી પર હતી, ઇંગ્લેન્ડે 5 વિકેટ ગુમાવીને 142 રન બનાવી લીધા હતા. અહીંથી તેને જીતવા માટે 24 બોલમાં 49 રનની જરૂર હતી. પરંતુ 17મી ઓવરમાં ઇંગ્લેન્ડ આગળ નીકળી ગયું, કારણ કે રવિ બિશ્નોઈએ 29 રન લૂંટાવી દીધા. તેણે 2 નો-બોલ ફેંક્યા અને સેટ થઈ ચૂકેલા જેકબ બેથલે બન્ને પર સિક્સર ફટકાર્યા. ઓવરમાં કુલ 29 રન આવ્યા.
બેથલે 39 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. તેણે છગ્ગો ફટકારીને 50 રનનો આંકડો પાર કર્યો હતો. આ પછી છેલ્લી 18 બોલમાં 20 રનની જરૂર હતી. ઇંગ્લેન્ડે 12 બોલમાં આ 20 રન પણ બનાવી લીધા અને 6 બોલ બાકી રહેતા જીત મેળવી લીધી.