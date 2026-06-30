/ENG vs IND: પ્લેઇંગ 11મા એક સાથે રમી શકે છે વૈભવ, અભિષેક, સંજૂ અને કિશન... કેપ્ટન સામે છે 2 રસ્તા

How Vaibhav Suryavanshi Fits in India Playing 11: આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી કારમા પરાજય બાદ હવે ટીમ ઈન્ડિયા સામે ઈંગ્લેન્ડનો પડકાર છે. 1 જુલાઈથી 5 મેચની ટી20 સિરીઝ શરૂ થઈ રહી છે. આયર્લેન્ડમાં ફ્લોપ શો બાદ ટીમ ઈન્ડિયાના ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેટિંગ ઓર્ડરને લઈને મંથન થઈ રહ્યું છે. આયર્લેન્ડમાં સીનિયર બેટરોનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું, ત્યારબાદ હવે ફેન્સ અને સુનીલ ગાવસ્કર જેવા દિગ્ગજ યુવા સનસની વૈભવ સૂર્યવંશીને તક આપવાની માગ કરી રહ્યાં છે.
પરંતુ ટીમના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે તે સ્પષ્ટ કર્યું કે ખેલાડીઓને સમય આપવામાં આવશે અને વૈભવે પ્રતીક્ષા કરવી પડશે. પરંતુ સવાલ છે કે જો કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર સૂર્યવંશીને ટીમમાં સામેલ કરવા ઈચ્છે તો તેની પાસે ક્યો રસ્તો છે? ખાસ કરી ત્યારે જ્યારે ટીમમાં સંજૂ સેમસન અને અભિષેક શર્મા જેવા ઓપનર ઉપલબ્ધ હોય.
પ્રથમ રસ્તોઃ સૂર્યાંશ શેડગે બહાર, બેટિંગ ઓર્ડરમાં ફેરફાર
જો ટીમ ઈન્ડિયા પોતાના બંને ઓપનર સંજૂ સેમસન અને અભિષેક શર્માની જોડી સાથે કોઈ છેડછાડ કરવા ઈચ્છતી નથી તો વૈભવને ત્રીજા ક્રમે અજમાવી શકાય છે. વૈભવની પાસે નવા અને જૂના બોલથી બાઉન્ટ્રી ફટકારવાની ગજબની ક્ષમતા છે, તેથી તે ત્રીજા ક્રમે રમી શકે છે.
જો વૈભવ નંબર 3 પર રમે છે તો ઈશાન કિશન ચોથા ક્રમે રમી શકે છે, તે મધ્યમક્રમમાં એટલો જ આક્રમક છે, જેટલો ટોપ ઓર્ડરમાં. પછી પંચમાં સ્થાને કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર, નંબર 6 પર તિલક વર્મા, નંબર 7 પર શિવમ દુબે અને નંબર 8 પર અક્ષર પટેલ આવી શકે છે. આ કોમ્બિનેશનને કારણે સૂર્યાંશ શેડગેએ બહાર જવું પડશે અને કેપ્ટન અય્યરે છઠ્ઠા બોલરના રૂપમાં શિવમ દુબે પર નિર્ભર રહેવું પડશે.
બીજો રસ્તોઃ તિવક વર્મા બહાર
બીજો રસ્તો સીધો અને સરળ છે. જો કોચ અને કેપ્ટન સૂર્યાંશ શેડગેને ટીમમાં રાખવા ઈચ્છે છે અને વૈભવને નંબર ત્રણ પર રમાવડા ઈચ્છે છે તો તિલક વર્માને બહાર કરવો પડશે, જે મુશ્કેલ છે. તિલકને ડ્રોપ કરવાનો નિર્ણય ટીમ મેનેજમેન્ટ માટે સરળ રહેશે નહીં. હવે જોવાનું રહેશે કે શું વૈભવ સૂર્યવંશીને ઈંગ્લેન્ડ સામે પર્દાપણ કરવાની તક મળે છે કે નહીં.
ઈંગ્લેન્ડના પ્રવાસ પર ભારતીય ટીમ
અભિષેક શર્મા, સંજૂ સેમસન, વૈભવ સૂર્યવંશી, તિલક વર્મા, ઈશાન કિશન, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને પ્રિંસ યાદવ.
ભારત vs ઈંગ્લેન્ડ ટી20 સિરીઝનો કાર્યક્રમ
પ્રથમ ટી20I: 1 જુલાઈ 2026 - ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ, રાત્રે 10 કલાકે
બીજી ટી20I: 4 જુલાઈ 2026 - ઓલ્ડ ટ્રેફર્ટ- માન્ચેસ્ટર, સાંજે 7 કલાકે
ત્રીજી ટી20I: 7 જુલાઈ 2026 - ટ્રેન્ટ બ્રિજ, નોટિંઘમ, રાત્રે 10 કલાકે
ચોથી ટી20I: 9 જુલાઈ 2026 - કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ, બ્રિસ્ટલ, રાત્રે 10 કલાકે
પાંચમી ટી20I: 11 જુલાઈ 2026 - ધ રોઝ બાઉલ, સાઉથેમ્પ્ટન, સાંજે 7 કલાકે