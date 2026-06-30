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ENG vs IND: પ્લેઇંગ 11મા એક સાથે રમી શકે છે વૈભવ, અભિષેક, સંજૂ અને કિશન... કેપ્ટન સામે છે 2 રસ્તા

How Vaibhav Suryavanshi Fits in India Playing 11: 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી આ સમયે શાનદાર ફોર્મમાં છે. આઈપીએલ 2026મા તેણે 776 રન ફટકાર્યા હતા. સૂર્યવંશી પ્રથમ બોલથી સિક્સ ફટકારવા માટે જાણીતો છે. તેવામાં આવો જાણીએ કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યર કઈ રીતે ઈંગ્લેન્ડ સામે સૂર્યવંશીને તક આપી શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 30, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:13 AM IST
ENG vs IND: પ્લેઇંગ 11મા એક સાથે રમી શકે છે વૈભવ, અભિષેક, સંજૂ અને કિશન... કેપ્ટન સામે છે 2 રસ્તા
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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પ્લેઇંગ 11મા એક સાથે રમી શકે છે વૈભવ, અભિષેક, સંજૂ અને કિશન... જાણો
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