IND-ENG સિરીઝમાં દુનિયાભરમાં થઈ વાહવાહી...હવે એ જ ખેલાડીએ અચાનક લીધી નિવૃત્તિ
India vs England : જુલાઈમાં સમાપ્ત થયેલી ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ટેસ્ટ સિરીઝમાં ઘણા સ્ટાર્સ ચમક્યા હતા. પરંતુ બે નામ એવા હતા જેમની બહાદુરીની સર્વત્ર પ્રશંસા થઈ હતી. પસંદગીકારો દ્વારા આ સ્ટારને આગામી ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો અને એક અઠવાડિયા પછી આ અનુભવી ખેલાડીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
India vs England : જુલાઈમાં ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ટેસ્ટ સિરીઝમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી દુનિયાભરમાંથી પ્રશંસા મેળવનાર આ ખેલાડીને આગામી ટેસ્ટ સિરીઝ માટે આ ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. જેના એક અઠવાડિયા પછી જ આ અનુભવી ખેલાડીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. તેણે તેની 15 વર્ષની ટેસ્ટ કારકિર્દીનો અંત લાવીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા છે. તે તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન માટે જાણીતો હતો.
ભારત સામે ઈજા
અમે ઇંગ્લેન્ડના 36 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર ક્રિસ વોક્સ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. વોક્સ તૂટેલા હાથ સાથે ભારત સામે બેટિંગ કરવા ઉતર્યો અને બધાના દિલ જીતી લીધા. દરમિયાન બીજી તરફ પંત તૂટેલા પગ સાથે મેદાનમાં ઉતરીને પ્રશંસા મેળવી રહ્યો હતો. પરંતુ આ ઈજાએ તેને એશિઝમાંથી બહાર કરવાની ફરજ પડી. ઈંગ્લેન્ડે એક અઠવાડિયા પહેલા એશિઝ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ વોક્સનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું ન હતું. મેથ્યુ પોટ્સને તેના સ્થાને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
વોક્સે શું કહ્યું ?
વોક્સે સોમવારે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે "એ ક્ષણ આવી ગઈ છે, અને મેં નક્કી કર્યું છે કે મારા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો યોગ્ય સમય છે," "ઇંગ્લેન્ડ માટે રમવું એ એવી વસ્તુ હતી જે હું બાળપણથી જ ઈચ્છતો હતો, ઘરે પાછા ફરવાનું સ્વપ્ન જોતો હતો અને હું મારી જાતને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને તે સપનાઓ સાકાર થયા. ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું અને છેલ્લા 15 વર્ષોમાં સાથી ખેલાડીઓ સાથે મેદાન શેર કરવું, જેમાંથી ઘણા જીવનભરના મિત્રો બની ગયા છે, તે એવી બાબતો છે જેના પર મને ખૂબ ગર્વ થશે."
વોક્સે 62 ટેસ્ટમાં 192 વિકેટ લીધી છે. તે 2023 એશિઝમાં કોમ્પટન-મિલર મેડલ અને 155 વ્હાઇટ-બોલ મેચોમાં 204 વિકેટ સાથે નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે. તે ઇયોન મોર્ગનના નેતૃત્વ હેઠળ 2019માં 50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ જીતનાર ઇંગ્લેન્ડ ટીમનો મુખ્ય ખેલાડી હતો. તે 2023 એશિઝમાં પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પણ હતો.
