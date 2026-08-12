/ગરદનમાં ઇજા બાદ આ ખેલાડીએ અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, માત્ર 30 વર્ષની ઉંમરે ક્રિકેટને કહ્યું અલવિદા

Danny Lamb Retirement : ક્રિકેટ જગતમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 30 વર્ષીય ઇંગ્લિશ ઓલરાઉન્ડરે ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. જો કે, આ નિર્ણય મજબૂરીમાં લેવામાં આવ્યો છે. ઈંગ્લેન્ડના ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડી ડેની લેમ્બને ગરદનની ગંભીર ઇજાને કારણે વ્યાવસાયિક ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે.
એક દાયકાની કારકિર્દીનો અંત
સસેક્સના ઓલરાઉન્ડર ડેની લેમ્બને આ સિઝનની શરૂઆતમાં ગરદનમાં હર્નિયેટ ડિસ્કનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, જેના કારણે તેની કરોડરજ્જુમાં ઇજા થઈ હતી. ગયા મહિને તેની સર્જરી થઈ હોવા છતાં, તે ઈજા સામે સંઘર્ષ કરતો રહ્યો. આખરે તબીબી સલાહ પર લેમ્બે ક્રિકેટથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો, જેના કારણે લગભગ એક દાયકાની કારકિર્દીનો અંત આવ્યો.
બીબીસી સ્પોર્ટ અનુસાર, લેમ્બે કહ્યું કે, ઈજાને કારણે કારકિર્દી ટૂંકી કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. હું જાણું છું કે, તબીબી સલાહના આધારે, મારા લાંબા ગાળાના સ્વાસ્થ્ય માટે આ યોગ્ય નિર્ણય છે. વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાં એક દાયકાથી વધુ સમય વિતાવવો એ એક લહાવો રહ્યો છે. હું લેન્કેશાયર અને સસેક્સ બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા બદલ ખૂબ જ આભારી છું. હું એટલો પ્રતિભાશાળી ખેલાડી નહોતો, પરંતુ મેં હંમેશા ટીમ માટે મારું બધું આપવાનો અને જીત મેળવવા માટે જરૂરી બધું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. હું ભાગ્યશાળી છું કે મને કેટલીક અદ્ભુત ક્ષણોનો અનુભવ થયો જે હંમેશા મારી સાથે રહેશે.
લેમ્બની કારકિર્દી
લેમ્બની કારકિર્દીની વાત કરીએ તો 2023માં સસેક્સ જતા પહેલા લેન્કેશાયર માટે તેણે તમામ ફોર્મેટમાં 93 મેચ રમી હતી. તેના ફર્સ્ટ-ક્લાસ રેકોર્ડમાં આઠ વિકેટ લેવાનો અને 134 રનનો કારકિર્દીનો શ્રેષ્ઠ સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે. એક વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર તરીકેના તેના અંતિમ મહિનાઓ ઈજાથી પ્રભાવિત થયા હતા. તે જૂનની શરૂઆતથી સસેક્સ માટે રમ્યો નહોતો.
સસેક્સમાં તેના સમય દરમિયાન લેમ્બે ક્લબની તાજેતરની પ્રગતિમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપના ડિવિઝન વનમાં પ્રમોશન અને T20 બ્લાસ્ટમાં ફાઇનલ ડે સુધીની તેની રેસનો સમાવેશ થાય છે. ડેની લેમ્બે 38 ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ મેચ, 34 લિસ્ટ A મેચ અને 83 T20 મેચ રમી છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, લેમ્બે 1232 રન બનાવ્યા છે અને 68 વિકેટ લીધી છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં તેના નામે 592 રન અને 45 વિકેટ છે. દરમિયાન T20માં લેમ્બેએ 578 રન બનાવ્યા છે અને 61 વિકેટ લીધી છે.