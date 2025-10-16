Prev
દુનિયાને મળી ગયો આ મહાન બેટ્સમેન, સચિનનો સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરી શકે છે ધરાશાયી

Sachin Tendulkar Records: દુનિયાભરના બોલરો આ બેટ્સમેન સામે બોલિંગ કરતા ડર અનુભવે છે. આ બેટ્સમેનને સચિન તેંડુલકરના 51 ટેસ્ટ સદીના રેકોર્ડ માટે ખતરો માનવામાં આવે છે. 

દુનિયાને મળી ગયો આ મહાન બેટ્સમેન, સચિનનો સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ કરી શકે છે ધરાશાયી

Sachin Tendulkar Records: હાલના સમયમાં વર્લ્ડ ક્રિકેટમાં એક ખતરનાક બેટ્સમેન એવો પણ છે, જે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સચિન તેંડુલકરના 51 સદીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડને તોડવાનો સૌથી મોટો દાવેદાર છે. દુનિયાભારના બોલરો આ બેટ્સમેનથી ડરે છે. આ બેટ્સમેનને સચિન તેંડુલકરના 51 ટેસ્ટ સદીના રેકોર્ડ માટે ખતરો માનવામાં આવે છે. આ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ જો રૂટ છે, જે ટેસ્ટ ક્રિકેટના સૌથી સફળ બેટ્સમેનોમાંથી એક છે. ક્રિકેટના તમામ ફોર્મટમાં સચિન તેંડુલકરના નામે 100 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી છે.

સચિન તેંડુલકરનો સદીનો મહારેકોર્ડ ખતરામાં
ક્રિકેટ નિષ્ણાતો ઇંગ્લેન્ડના ધાકડ બેટ્સમેન જો રૂટને સચિન તેંડુલકરનો ટેસ્ટ સદીનો રેકોર્ડ તોડવાનો દાવેદાર માને છે. ભારતના દિગ્ગજ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરને ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સચિન તેંડુલકરે તેમના કરિયર દરમિયાન વનડેમાં 18,426 રન અને ટેસ્ટમાં 15,921 રન બનાવ્યા છે. સચિન તેંડુલકરના નામે વનડેમાં 49 સદી અને ટેસ્ટમાં 51 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે. જ્યારે જો રૂટ 34 વર્ષની ઉંમરે 39 ટેસ્ટ સદી ફટકારી ચૂક્યો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન સ્ટીવ સ્મિથે પણ 36 ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે. ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેન કેન વિલિયમસને 33 ટેસ્ટ સદી ફટકારી છે, પરંતુ કન્સિસ્ટેન્સીના મામલામાં જો રૂટ આ બન્નેથી આગળ છે.

વર્લ્ડ ક્રિકેટનો માત્ર આ બેટ્સમેન કરશે ચમત્કાર
ઈંગ્લિશ બેટ્સમેન જો રૂટની અત્યાર સુધીમાં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 39 સદી છે અને તે સચિન તેંડુલકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાથી 13 સદી દૂર છે. જો રૂટે અત્યાર સુધી કુલ 158 ટેસ્ટ મેચની 288 ઈંનિગમાં 51.29ની સરેરાશથી 13,543 રન બનાવ્યા છે. જો રૂટે આ દરમિયાન 39 સદી અને 66 અર્ધ સદી ફટકારી છે. વર્તમાનમાં ક્રિકેટ રમી રહેલા ક્રિકેટરોમાં જો રૂટ સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ સરળતાથી તોડી શકે છે.

વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડવાની એક ખૂબ જ સારી તક
જો રૂટ હાલમાં 34 વર્ષનો છે અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ટેસ્ટ ક્રિકેટ પણ ખૂબ જ રમે છે, જેના કારણે તેને સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડવાની વધુ તકો મળે છે. જો રૂટ જે ગતિથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સદીઓ ફટકારી રહ્યો છે, તેને જોતાં આગામી ચાર વર્ષમાં સચિન તેંડુલકરનો 51 સદીનો રેકોર્ડ તોડી શકે છે. જો રૂટે વર્ષ 2012માં નાગપુરમાં ભારત સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે સમયે કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે આ બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરનો ટેસ્ટ સદીઓનો રેકોર્ડ તોડવાનો દાવેદાર બનશે.

 

ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સદીઓ
1. સચિન તેંડુલકર (ભારત) - 51 સદી
2. જેક્સ કાલિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) - 45 સદી
3. રિકી પોન્ટિંગ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 41 સદી
4. જો રૂટ (ઇંગ્લેન્ડ) - 39 સદી
5. કુમાર સંગાકારા (શ્રીલંકા) - 38 સદી
6. સ્ટીવ સ્મિથ (ઓસ્ટ્રેલિયા) - 36 સદી
7. રાહુલ દ્રવિડ (ભારત) - 36 સદી

