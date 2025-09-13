T20માં 300+ રન...પહેલીવાર બન્યો આ અશક્ય રેકોર્ડ, દયાની ભીખ માંગતા જોવા મળ્યા બોલરો
ENG vs SA : દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ પોતાના જ ઘરમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે પ્રભુત્વ જમાવી રહી હોય તેવું લાગી રહ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ODI શ્રેણીમાં ઐતિહાસિક વિજય નોંધાવ્યો. આ પછી T20 શ્રેણીની શરૂઆત પણ વિજય સાથે કરી. પરંતુ કરો યા મરો મેચમાં, ઈંગ્લેન્ડે આફ્રિકન બોલરોને એવી રીતે હરાવ્યા કે એક અવિશ્વસનીય રેકોર્ડ બન્યો.
Trending Photos
ENG vs SA : હેરી બ્રુકના નેતૃત્વ હેઠળની ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની બીજી T20માં 300 રનનો આંકડો પાર કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે કોઈ ફુલ મેમ્બર ટીમ સામે 300 રનનો આંકડો પાર કરવામાં આવ્યો હતો, આ પહેલા ટીમ ઇન્ડિયા 2024માં બાંગ્લાદેશ સામે 297 રન બનાવીને આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવામાં ચૂકી ગઈ હતી. આ T20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ત્રીજો સૌથી મોટો સ્કોર છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં કોઈપણ બે ટેસ્ટ રમતા દેશો વચ્ચેની મેચમાં આટલો મોટો સ્કોર જોવા મળ્યો નથી.
પહેલા બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડે ફિલ સોલ્ટની તોફાની સદીના આધારે 2 વિકેટ ગુમાવીને 304 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં સમગ્ર દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ 158 રનના સ્કોર પર જ આઉટ થઈ ગઈ હતી.
બટલર સોલ્ટની ધમાલ
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઇંગ્લેન્ડના ઓપનરોએ ભૂખ્યા સિંહોની જેમ આફ્રિકન બોલરો પર હુમલો કર્યો. ક્યારેક જોસ બટલરે ચોગ્ગા અને છગ્ગા ફટકાર્યા, તો ક્યારેક ફિલ સોલ્ટે બેટથી વિનાશ સર્જ્યો. બટલરે માત્ર 18 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી જ્યારે સોલ્ટે 19 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી. બટલર 30 બોલમાં 7 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગાની મદદથી 83 રન ફટકાર્યા બાદ આઉટ થયો, પરંતુ સોલ્ટનું બેટ અટક્યું નહીં.
સોલ્ટે સદી ફટકારી
ફિલ સોલ્ટે માત્ર 39 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી અને ઇંગ્લેન્ડ માટે સદી ફટકારનાર સૌથી ઝડપી બેટ્સમેન બન્યો. આ પછી પણ, તેણે બોલરો પર દયા ન દાખવી. સોલ્ટે 60 બોલમાં 8 છગ્ગા અને 15 ચોગ્ગાની મદદથી 141 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. તેણે ટીમને 300ના આંકડાને પાર 304 સુધી પહોંચાડી. આ T20 ઇતિહાસમાં કોઈ ટીમ દ્વારા ત્રીજો સૌથી વધુ સ્કોર સાબિત થયો.
ભારતનો રેકોર્ડ તૂટ્યો
બે ટેસ્ટ રમનારા દેશો વચ્ચેની મેચમાં 300 રનનો આંકડો ક્યારેય પાર થયો નથી. ઇંગ્લેન્ડે ભારતનો રેકોર્ડ તોડ્યો. વર્ષ 2024માં ભારતે બાંગ્લાદેશ સામે 297 રનનો પહાડ બનાવ્યો હતો. જોકે, હવે આ રેકોર્ડ ચોથા સ્થાને સરકી ગયો છે. મધ્યરાત્રિએ ઇંગ્લેન્ડના ચોગ્ગા અને છગ્ગાના તોફાન સામે આફ્રિકન બોલરો લાચાર હતા. ઇંગ્લેન્ડની ટીમે માત્ર 10 ઓવરમાં 166 રન બનાવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે