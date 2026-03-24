IPL પહેલા મોટા સમાચાર, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરે અચાનક નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત
James Harris Retirement : IPL 2026 પહેલા મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર જેમ્સ હેરિસે 19 વર્ષની કારકિર્દી પછી વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂ કરનાર હેરિસ ગ્લેમોર્ગન અને મિડલસેક્સ માટે રમ્યો હતો.
James Harris Retirement : ઈંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ સ્થાનિક ક્રિકેટર જેમ્સ હેરિસે IPL 2026 પહેલા વ્યાવસાયિક ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. 35 વર્ષીય હેરિસે પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન ગ્લેમોર્ગન અને મિડલસેક્સ બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેની ક્રિકેટ સફર કિશોર વયે શરૂ થઈ હતી અને પછીથી તેની કારકિર્દીમાં તેણે મેદાનની બહાર પણ નેતૃત્વની ભૂમિકાઓ સંભાળી હતી.
હેરિસે ગ્લેમોર્ગન સાથે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી અને તે જ ક્લબ માટે પોતાની છેલ્લી મેચ રમીને તેનો અંત લાવ્યો હતો. તેણે મે 2007માં નોટિંગહામશાયર સામે માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
બીજી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં જ રચ્યો ઈતિહાસ
તેની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં જેમ્સ હેરિસે રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું. તેની બીજી ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચમાં જ તેણે કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ મેચમાં 10 વિકેટ લઈને ઇતિહાસ રચ્યો. તે મેચમાં તેણે કુલ 12 વિકેટો લીધી, જેમાં પ્રથમ ઇનિંગમાં 7/66નો શાનદાર સ્પેલનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રદર્શન બાદ તે ઇંગ્લેન્ડના સૌથી યુવા ફાસ્ટ બોલરોમાંના એક તરીકે ગણાવા લાગ્યો.
લોર્ડ્સ ખાતે ઇતિહાસ રચ્યો
આ ઉપરાંત મિડલસેક્સ માટે રમતી વખતે જેમ્સ હેરિસે 2015માં ડરહામ સામે 9/34નો ખતરનાક સ્પેલ નાખ્યો. આ આંકડા લોર્ડ્સ ખાતે નોંધાયેલ રેકોર્ડમાં શ્રેષ્ઠ બોલિંગ સ્પેલ છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય ડેબ્યૂની તક ના મળી
જોકે જેમ્સ હેરિસને ક્યારેય ઇંગ્લેન્ડની સિનિયર ટીમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમવાની તક મળી નહોતી, તે ઘણી વખત ખૂબ નજીક આવ્યો. તે ઇંગ્લેન્ડ અંડર-19 અને ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ બંને ટીમોમાં નિયમિત રીતે રમી રહ્યો હતો. 2013માં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસ માટે તેને ઇંગ્લેન્ડની સિનિયર ટીમમાં પણ સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આખરે તેને આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ મળી નહોતી.
PCA ચેરમેન તરીકે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી
તેની કારકિર્દીના છેલ્લા તબક્કામાં હેરિસે મેદાનની બહાર પણ ખૂબ પ્રભાવશાળી ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે 2021થી 2025 સુધી પ્રોફેશનલ ક્રિકેટર્સ એસોસિએશન (PCA)ના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપી હતી અને આ કાર્યકાળ દરમિયાન તેણે ખેલાડીઓના હિતો અને કલ્યાણ સંબંધિત અનેક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લીધા હતા.
જેમ્સ હેરિસની કારકિર્દી
- જેમ્સ હેરિસે તેની સ્થાનિક કારકિર્દીમાં કુલ 772 વિકેટો લીધી હતી.
- ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ: 623 વિકેટ, સરેરાશ 30.59
- લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં એક સદી
- ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 19 અડધી સદી
- કુલ રન: 5,336
