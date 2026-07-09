/20 ઓવરમાં 417 રન, 47 સિક્સ અને 22 ફોર... T20માં રનનો વરસાદ, તૂટી ગયા બધા રેકોર્ડ

T20 Cricket Record : ઇંગ્લેન્ડમાં એક T20 મેચમાં રનનો વરસાદ જોવા મળ્યો. એક ક્લબ ટીમે માત્ર બે વિકેટ ગુમાવીને 417 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો, જે T20 ક્રિકેટ ઇતિહાસનો સૌથી વધુ સ્કોર માનવામાં આવે છે. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં 69 ચોગ્ગા-છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં 22 ચોગ્ગા અને 47 છગ્ગા આવ્યા હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન એક બેટ્સમેને માત્ર 55 બોલમાં બેવડી સદી ફટકારી હતી.
આ મેચ 7 જુલાઈના રોજ ડમ્બલટન ક્રિકેટ ક્લબ અને હેથરલી એન્ડ રેડિંગ્સ ક્રિકેટ ક્લબ વચ્ચે પ્રીમિયર વન ટોપ-ટાયર ડિવિઝનમાં રમાઈ હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા ડમ્બલટને 20 ઓવરમાં 2 વિકેટ ગુમાવીને 417 રન બનાવ્યા. જવાબમાં હેથરલી એન્ડ રેડિંગ્સ 229 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા, જેમાં ડમ્બલટન 188 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી ગયું.
ઇવાન ગેગે ધમાકેદાર બેવડી સદી ફટકારી
ડમ્બલટનની ઐતિહાસિક જીતનો સૌથી મોટો હીરો ઓપનર ઇવાન ગેગ હતો, જેણે માત્ર 55 બોલમાં 206 રનની અવિશ્વસનીય અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 13 ચોગ્ગા અને 23 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. બીજા છેડે ડેન હોલેન્ડે પણ બોલરોને ધોઈ નાખ્યા હતા, તેણે 37 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 16 છગ્ગા સહિત 122 રન બનાવ્યા હતા. અગાઉ ઓપનર થોમસ કેલીએ 25 બોલમાં 64 રનની ઝડપી ઇનિંગ રમીને ટીમને વિસ્ફોટક શરૂઆત અપાવી હતી.
Gloucestershire club side Dumbleton CC scored an incredible 417-2 in a T20 match on Tuesday night 🤯
They hit 47 sixes on their way to a 188-run victory over Hatherley and Reddings CC.
Just look at the scorecard... pic.twitter.com/3hKo1IjCDj
— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) July 9, 2026
ડમ્બલટને મજબૂત શરૂઆત કરી હતી. ઇવાન ગેગ અને થોમસ કેલીએ માત્ર 6.1 ઓવરમાં પહેલી વિકેટ માટે 112 રન ઉમેર્યા. કેલીના આઉટ થયા પછી ડેન હોલેન્ડ ક્રીઝ પર આવ્યો અને ગેજ સાથે મળીને માત્ર 59 બોલમાં બીજી વિકેટ માટે રેકોર્ડ 211 રનની ભાગીદારી કરી. ઇનિંગની અંતિમ ઓવરમાં ગેજે વધુ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું. તેણે છેલ્લા 24 બોલમાં છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો, જેનાથી ટીમનો સ્કોર 400 રનને પાર પહોંચી ગયો.
370 રન બાઉન્ડ્રીથી આવ્યા
ડમ્બલટનની ઇનિંગ્સમાં કુલ 370 રન એકલા ચોગ્ગા અને છગ્ગાથી આવ્યા. ટીમે 22 ચોગ્ગા અને 47 છગ્ગા ફટકાર્યા. ટાર્ગેટનો પીછો કરતા હેથરલી એન્ડ રેડિંગ્સે પણ આક્રમક બેટિંગ કરી. હેરી બ્લૂમફિલ્ડે 48 બોલમાં 109 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની ટીમે સમગ્ર મેચ દરમિયાન 19 છગ્ગા ફટકાર્યા, પરંતુ અન્ય બેટ્સમેનોના સહયોગના અભાવે, ટીમ 229 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
T20 ક્રિકેટમાં નવો રેકોર્ડ
ડમ્બલટન ક્રિકેટ ક્લબનો 417/2નો સ્કોર T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્કોર માનવામાં આવે છે. અગાઉ ભારતની માવી ટીમે 2017માં 2 વિકેટે 416 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન બરોડાએ 2024માં 5 વિકેટે 349 રન બનાવીને વ્યાવસાયિક T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્કોરનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ટેસ્ટ રમતા દેશોમાં ઇંગ્લેન્ડે 2025માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 2 વિકેટે 304 રન બનાવવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. ઝિમ્બાબ્વેએ 2024માં ઝામ્બિયા સામે 344/4 રન બનાવીને સૌથી વધુ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સ્કોરનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.