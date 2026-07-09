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20 ઓવરમાં 417 રન, 47 સિક્સ અને 22 ફોર... T20માં રનનો વરસાદ, તૂટી ગયા બધા રેકોર્ડ

T20 Cricket Record : ઇંગ્લેન્ડની ડમ્બલટન ક્રિકેટ ક્લબે એક ટી20 મેચમાં 2 વિકેટે 417 રન બનાવીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. આ વિસ્ફોટક ઇનિંગમાં 22 ચોગ્ગા અને 47 છગ્ગા આવ્યા હતા. આ ઇનિંગ દરમિયાન એક બેટ્સમેને માત્ર 55 બોલમાં 206 રન ફટકાર્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 09, 2026, 09:37 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:38 PM IST
20 ઓવરમાં 417 રન, 47 સિક્સ અને 22 ફોર... T20માં રનનો વરસાદ, તૂટી ગયા બધા રેકોર્ડ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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