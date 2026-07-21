/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના અંત સાથે દુ:ખદ સમાચાર, મહાન ફૂટબોલરનું નિધન, કેન્સરે છીનવ્યું જીવન

Kevin Keegan Death : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના સમાપન સાથે ફૂટબોલ જગતને એક નવો ચેમ્પિયન મળ્યો. રવિવારે મોડી રાત્રે રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં સ્પેનિશ ટીમે આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવ્યું હતું, જો કે, જીતની ઉજવણી વચ્ચે ફૂટબોલ જગતમાંથી દુ:ખદ સમાચાર આવ્યા છે, ઇંગ્લેન્ડના મહાન ફૂટબોલર કેવિન કીગનનું 75 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. ચાહકો સોશિયલ મીડિયા પર તેમને સતત શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.
કેવિન કીગન છેલ્લા કેટલાક સમયથી ગંભીર બીમારી સ્ટેજ-4 કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેમના પરિવારે જણાવ્યું હતું કે તેમની અંતિમ ક્ષણો દરમિયાન તેમની પત્ની અને પુત્રીઓ તેમની સાથે હતા. કીગને તેમની ફૂટબોલ કારકિર્દી દરમિયાન અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી, અને તેમના નિધનના સમાચારથી ફૂટબોલ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
ક્લબ કારકિર્દીમાં 204 ગોલ કર્યા
14 ફેબ્રુઆરી, 1951ના રોજ જન્મેલા કેવિન કીગનની ગણતરી વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ખેલાડીઓમાં થતી હતી. તેમણે સ્કન્થોર્પ યુનાઇટેડ સાથે પોતાની કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી પરંતુ લિવરપૂલ (1971-1977)માં તેમને ખરી ઓળખ મળી, જ્યાં તેમણે 230 મેચોમાં 68 ગોલ કર્યા. ત્યારબાદ તેઓ જર્મન ક્લબ હેમ્બર્ગ, તેમજ સાઉથમ્પ્ટન અને ન્યૂકેસલ માટે રમ્યા. તેમની ક્લબ કારકિર્દી દરમિયાન તેમણે 592 મેચોમાં 204 ગોલ કર્યા.
We are incredibly saddened by the news that Kevin Keegan OBE has passed away.
Kevin earned 63 international caps and scored 21 goals between 1972 and 1982, before managing the #ThreeLions from 1999 to 2000.
Our thoughts and condolences are with Kevin's family, friends and… pic.twitter.com/0KnE01CHN0
— England (@England) July 20, 2026
નિવૃત્તિ પછી પણ ફૂટબોલ સાથે જોડાયેલા રહ્યા
તેમની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં કીગને ઇંગ્લેન્ડ માટે 63 મેચોમાં 21 ગોલ કર્યા અને ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું. વધુમાં તેઓ બે વાર બેલોન ડી'ઓર એવોર્ડ જીતનારા ખેલાડીઓમાંના એક હતા. ખેલાડી તરીકે નિવૃત્તિ લીધા પછી કીગને ન્યૂકેસલ યુનાઇટેડ, ફુલહામ, માન્ચેસ્ટર સિટી અને ઇંગ્લેન્ડની નેશનલ ટીમ માટે મેનેજર તરીકે સેવા આપી. તેમણે માન્ચેસ્ટર સિટીને પ્રીમિયર લીગમાં પાછું લાવવામાં અને ન્યૂકેસલને નવી ઊંચાઈઓ પર પહોંચાડવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.
ન્યૂકેસલ યુનાઇટેડે લખ્યું કે કેવિન ફક્ત એક ખેલાડી કે મેનેજર નહોતા, તેઓ ન્યૂકેસલના હૃદયના ધબકારા હતા. તેમણે હંમેશા ચાહકોને આશા સાથે અદ્ભુત ક્ષણો આપી. ગુડબાય, કિંગ કેવ. તો લિવરપૂલ એફસીએ કેવિનને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા કહ્યું કે તેઓ તેમના અવસાનથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમની લડાયક ભાવના અને યોગદાન હંમેશા ઇતિહાસમાં અંકિત રહેશે.