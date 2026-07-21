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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના અંત સાથે દુ:ખદ સમાચાર, મહાન ફૂટબોલરનું નિધન, કેન્સરે છીનવ્યું જીવન

Kevin Keegan Death : ઇંગ્લેન્ડના મહાન ફૂટબોલર અને નેશનલ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને કોચ કેવિન કીગનનું નિધન થયું છે. કીગ 75 વર્ષની વયે અંતિમ શ્વાસ લીધા. તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સર સામે લડી રહ્યા હતા અને આખરે તેઓ જીવનની લડાઈ હારી ગયા.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 21, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:38 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના અંત સાથે દુ:ખદ સમાચાર, મહાન ફૂટબોલરનું નિધન, કેન્સરે છીનવ્યું જીવન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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