રોમાંચક મેચમાં 4 રનથી ભારતની હાર, શું સેમીફાઈનલની દોડમાંથી થઈ ગયું બહાર? મંધાના-હરમનપ્રીતની મહેનત ગઈ બેકાર

INDW vs ENGW ICC Womens World Cup 2025: ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 4 રને હરાવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાની સતત ત્રીજી હાર છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:42 PM IST

રોમાંચક મેચમાં 4 રનથી ભારતની હાર, શું સેમીફાઈનલની દોડમાંથી થઈ ગયું બહાર? મંધાના-હરમનપ્રીતની મહેનત ગઈ બેકાર

INDW vs ENGW: ઇંગ્લેન્ડે ભારતને 4 રનથી હરાવ્યું. છેલ્લી ઓવરોમાં દીપ્તિ શર્માની વિકેટ મેચનો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો. ભારતને છેલ્લી ત્રણ ઓવરમાં ફક્ત 27 રનની જરૂર હતી, પરંતુ ટીમ પાસે કોઈ બેટિંગ બાકી નહોતી. સ્મૃતિ મંધાના 88 રન બનાવીને સદી ચૂકી ગઈ. આ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 288 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ ટીમ ઇન્ડિયા નિર્ધારિત 50 ઓવરમાં ફક્ત 284 રન જ બનાવી શકી. વર્લ્ડ કપમાં ભારતની આ સતત ત્રીજી હાર છે.

ભારતની સેમિફાઇનલની આશાઓને ઝટકો
ભારતીય ટીમને બીજા કોઈ પર નિર્ભર રહ્યા વગર સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે આ મેચ ખાસ હતી અને આ મેચમાં કોઈપણ કિંમતે જીત પોતાના નામે કરવાની હતી. બીજી તરફ ઇંગ્લેન્ડે આ મેચ જીતીને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું છે. હવે ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાએ અંતિમ ચારમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે. ભારત સહિત પાંચ ટીમો ચોથા સ્થાન માટે સ્પર્ધામાં છે. હવે સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ભારતે ખાતરી કરવી પડશે કે તે તેની આગામી બન્ને મેચ જીતે અને ટાઇ થાય તો અન્ય ટીમો કરતા વધુ સારો નેટ રન રેટ રહે.

મંધાના અને હરમનપ્રીતની મહેનત બેકાર
ભારતીય ટીમે માત્ર 42 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ સ્મૃતિ મંધાના અને હરમનપ્રીત કૌરે ભારતીય ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. તેમણે 125 રનની પાર્ટનરશિપ કરી. હરમનપ્રીત કૌરે 70 રન બનાવ્યા, અને તેના આઉટ થયા પછી મંધાના અને દીપ્તિ શર્માએ 67 રન ઉમેર્યા. ટીમ ઇન્ડિયાનો વિજય અનિવાર્ય લાગતો હતો, પરંતુ દીપ્તિ શર્મા 47મી ઓવરમાં 50 રન બનાવીને આઉટ થઈ ગઈ.

અમનજોત કૌર સારી બેટિંગ કરી શકે છે, પરંતુ તે દબાણ હેઠળ પ્રદર્શન કરી શકી નહીં. ભારત પાસે હવે ફક્ત બે મેચ બાકી છે, જેમાં તેમની સામે ન્યુઝીલેન્ડ અને બાંગ્લાદેશ સામે રમાશે. સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે તેમણે બન્ને કોઈપણ કિંમતે જીતવી પડશે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Women's World Cup 2025ind w vs eng wEngland into semi finalSmriti Mandhana

