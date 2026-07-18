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ENG vs IND સિરીઝ વચ્ચે અચાનક બહાર થયા આ 2 સ્ટાર ખેલાડી, હવે આ ટીમો માટે મેદાનમાં ઉતરશે

ENG vs IND : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણીની અંતિમ મેચ લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે. આ પહેલા ઇંગ્લેન્ડની ટીમે બે સ્ટાર ખેલાડીઓને રિલીઝ કર્યા છે, તેઓ હવે T20 બ્લાસ્ટમાં રમતા જોવા મળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 18, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:17 PM IST
ENG vs IND સિરીઝ વચ્ચે અચાનક બહાર થયા આ 2 સ્ટાર ખેલાડી, હવે આ ટીમો માટે મેદાનમાં ઉતરશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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