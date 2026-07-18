/ENG vs IND સિરીઝ વચ્ચે અચાનક બહાર થયા આ 2 સ્ટાર ખેલાડી, હવે આ ટીમો માટે મેદાનમાં ઉતરશે

ENG vs IND : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે લોર્ડ્સ ખાતે રમાશે. મેચ પહેલા ઇંગ્લેન્ડની ટીમ અંગે ચોંકાનાર સમાચાર સામે આવ્યા છે, ટીમમાંથી બે ખેલાડીઓને શ્રેણીમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે. ECBએ નિર્ણય લીધો છે કે લિયામ ડોસન અને ટોમ બેન્ટન હવે ભારત સામેની ત્રીજી મેચ માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, તેઓ ઇંગ્લેન્ડમાં સ્થાનિક ટુર્નામેન્ટમાં રમતા જોવા મળશે.
ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી બે ખેલાડીઓ રિલીઝ
ઇંગ્લેન્ડના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર લિયામ ડોસન અને વિકેટકીપર ટોમ બેન્ટન ત્રીજી વનડે માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. તેમને ટીમમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને હવે તેઓ ઇંગ્લેન્ડમાં ચાલી રહેલી T20 બ્લાસ્ટ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે. ઉલ્લેખનીય છે કે, T20 બ્લાસ્ટ ફાઇનલ ડે એજબેસ્ટન ખાતે યોજાઈ રહ્યો છે.
પહેલી સેમિફાઇનલ નોર્થમ્પ્ટનશાયર અને સમરસેટ વચ્ચે રમાશે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલમાં હેમ્પશાયર હોક્સ નોટ્સ આઉટલો સામે રમશે. ફાઇનલ પણ તે જ દિવસે રમાશે. ટોમ બેન્ટન સમરસેટ માટે રમશે અને લિયામ ડોસન હેમ્પશાયર માટે રમશે.
SQUAD UPDATE 👥
Liam Dawson has been released from international duty and is available for this afternoon's match against Sussex Sharks 😍 pic.twitter.com/89uNz4KTNu
— Hampshire Hawks (@hantscricket) July 12, 2026
શાનદાર પ્રદર્શન છતાં ડોસન રિલીઝ
લિયામ ડોસને ભારત સામેની પ્રથમ વનડેમાં 68 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી. જો રૂટ સાથે 121 રનની ભાગીદારીને કારણે ઇંગ્લેન્ડ મોટો સ્કોર બનાવવામાં સફળ રહ્યું. જોકે, ટીમને હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ડોસનને બીજી વનડેમાં રમવાની તક મળી નહોતી અને હવે ત્રીજી મેચ પહેલા તેને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. દરમિયાન ટોમ બેન્ટન ઇંગ્લેન્ડની ODI ટીમનો ભાગ હતો, પરંતુ પ્રથમ બે મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સ્થાન મેળ્યું નહોતું.
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે ત્રીજી ODI
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં 1-1ની બરાબરી પર છે. ત્રીજી ODI 19 જુલાઈએ લોર્ડ્સ ખાતે રમાનારી છે. ભારત T20 શ્રેણી હારી ગયું છે અને ODI શ્રેણી જીતીને વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.