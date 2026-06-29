/ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝ આ બે ખેલાડીઓ માટે છેલ્લી તક ! જો ફ્લોપ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર ?

IND vs ENG : આયર્લેન્ડ સામે ટી20 સિરીઝમાં 2-0થી શરમજનક હાર બાદ ટીમ ઈન્ડિયા હવે ઈંગ્લેન્ડ સામે મેદાનમાં ઉતરશે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે 1 જુલાઈથી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થશે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમ આયર્લેન્ડ સામેની હારમાંથી વાપસી કરવા અને શાનદાર પ્રદર્શન સાથે શ્રેણી જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
દરમિયાન આ શ્રેણી બે ભારતીય ખેલાડીઓની કારકિર્દી માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. બધાની નજર વિકેટકીપર બેટ્સમેન સંજુ સેમસન અને વાઈસ-કેપ્ટન તિલક વર્મા પર રહેશે. જો બંને ખેલાડીઓ ઇંગ્લેન્ડ સામે અપેક્ષાઓ મુજબ પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ટીમ ઇન્ડિયામાં તેમનું સ્થાન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણી સંજુ સેમસન માટે અગ્નિપરીક્ષા!
ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની જીતના હીરો સંજુ સેમસને આયર્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાં નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું. આયર્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તેનું બેટ શાંત રહ્યું. બીજી T20માં તે ગોલ્ડન ડક આઉટ થયો અને પહેલી મેચમાં ફક્ત 5 રન બનાવીને આઉટ થયો. બંને વખત તે આઇરિશ ફાસ્ટ બોલર જય મૂન્દ્રાનો શિકાર બન્યો. તેના સતત નબળા પ્રદર્શનથી ટીમમાં તેના સ્થાન પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.
ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી શ્રેણી સંજુ માટે અગ્નિપરીક્ષાથી ઓછી નહીં હોય. જો તે આ તકનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ જાય, તો પસંદગીકારો ભવિષ્યની T20 ટીમ માટે અન્ય વિકલ્પો પર વિશ્વાસ મૂકી શકે છે. 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશી પહેલેથી જ ટીમમાં છે, જો સંજુ બીજી એક કે બે મેચમાં નિષ્ફળ જાય છે, તો વૈભવને તેની જગ્યાએ ઇનિંગ ઓપન કરવાની તક આપવામાં આવી શકે છે.
તિલક વર્મા માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ ?
T20નો વાઈસ-કેપ્ટન તિલક વર્મા ઘણીવાર મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે સંકટમોચકની ભૂમિકા ભજવી ચૂક્યો છે, પરંતુ તેની વર્તમાન બેટિંગ આધુનિક T20 ક્રિકેટની માંગ સાથે સુસંગત નથી લાગતી. તિલકની ધીમી બેટિંગ સતત ચર્ચાનો વિષય રહી છે. જોકે તેણે આયર્લેન્ડ સામેની બીજી T20માં અડધી સદી ફટકારી હતી, પરંતુ T20 ધોરણો દ્વારા તેની ઇનિંગ નોંધપાત્ર રીતે ધીમી હતી. આ બેટ્સમેને 119.56ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 46 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા. જે ભારત માટે સૌથી ધીમી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અડધી સદીઓમાંની એક છે.
તિલક પાસેથી અપેક્ષા રાખવામાં આવતી નિર્ભય અને આક્રમક બેટિંગ સતત ખૂટતી રહી છે. જો તે ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ ધીમી બેટિંગ કરવાનું ચાલુ રાખે છે, તો ટીમ મેનેજમેન્ટ અન્ય વિકલ્પો પર વિચાર કરી શકે છે.
રિંકુ સિંહ અને ધ્રુવ જુરેલ તકની રાહ જોઈ રહ્યા છે
ટી20 ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે સ્પર્ધા તીવ્ર બની રહી છે. રિંકુ સિંહ અને ધ્રુવ જુરેલ જેવા ખેલાડીઓ તકની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જો તિલક વર્મા પોતાની બેટિંગમાં આક્રમકતા દર્શાવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, તો આ ખેલાડીઓના પુનરાગમનની શક્યતાઓ મજબૂત થઈ શકે છે.
આ સંદર્ભમાં ઇંગ્લેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી સંજુ સેમસન અને તિલક વર્મા બંનેની કારકિર્દી માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, અંતિમ નિર્ણય ખેલાડીઓના પ્રદર્શન, ટીમ રચના અને પસંદગીકારોની વ્યૂહરચના પર નિર્ભર રહેશે. જો બંને ખેલાડીઓ આ શ્રેણી દરમિયાન પ્રભાવ પાડવામાં સફળ થાય છે, તો તે ચોક્કસપણે પસંદગીના દૃશ્યને જટિલ બનાવી શકે છે.
ઈંગ્લેન્ડ સામે ટી20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), વૈભવ સૂર્યવંશી, શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિ બિશ્નોઈ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.