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ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝ આ બે ખેલાડીઓ માટે છેલ્લી તક ! જો ફ્લોપ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર ?

IND vs ENG : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની આગામી પાંચ મેચની T20 શ્રેણી માત્ર ટીમ ઇન્ડિયા માટે જ નહીં, પરંતુ આ બે ખેલાડીઓના કરિયર માટે પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જો આ શ્રેણીમાં તેમનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ મુજબ ન રહે તો ટીમમાં તેમનું સ્થાન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 29, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:01 PM IST
ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝ આ બે ખેલાડીઓ માટે છેલ્લી તક ! જો ફ્લોપ થયા તો ટીમ ઇન્ડિયામાંથી બહાર ?
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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