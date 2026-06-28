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ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટને મોટો ઝટકો, બેન સ્ટોક્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, આ હશે છેલ્લી મેચ

Ben Stokes Retirement : ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન અને દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર બેન સ્ટોક્સે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી ટ્રેન્ટ બ્રિજ ટેસ્ટ બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. બેન સ્ટોક્સની ગણતરી ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટના સૌથી પ્રભાવશાળી ખેલાડીઓમાં થાય છે. સ્ટોક્સ તાજેતરમાં નાઇટક્લબ વિવાદને કારણે ચર્ચામાં રહ્યો હતો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 28, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:48 PM IST
ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટને મોટો ઝટકો, બેન સ્ટોક્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, આ હશે છેલ્લી મેચ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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