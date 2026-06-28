/ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટને મોટો ઝટકો, બેન સ્ટોક્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની કરી જાહેરાત, આ હશે છેલ્લી મેચ

Ben Stokes Retirement : ઈંગ્લેન્ડ ક્રિકેટના સૌથી મોટા સ્ટાર અને વર્તમાન ટેસ્ટ કેપ્ટન બેન સ્ટોક્સે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી અચાનક નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને બધાને ચોંકાવી દીધા છે. સ્ટોક્સે જાહેર કર્યું છે કે ટ્રેન્ટ બ્રિજ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી અને નિર્ણાયક ટેસ્ટ મેચ તેની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની અંતિમ મેચ હશે. ત્યારબાદ તે ઈંગ્લેન્ડની જર્સીમાં રમશે નહીં.
સ્ટોક્સ તાજેતરમાં લંડન નાઇટક્લબમાં બનેલી ઘટનાને કારણે બીજી ટેસ્ટ ચૂકી ગયો હતો. જો કે, તેણે ટ્રેન્ટ બ્રિજ ટેસ્ટ માટે કેપ્ટન તરીકે વાપસી કરી હતી. આ મેચ પહેલા તેણે આ ભાવુક અને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. આ સાથે 2022માં શરૂ થયેલી ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકેની તેની સફરનો પણ અંત આવશે.
28 જૂને 35 વર્ષીય સ્ટોક્સે તેના સાથી ખેલાડીઓને તેના નિર્ણયની જાણ કરી. ત્યારબાદ, ઇંગ્લેન્ડની ટીમે એક ભાવુક મેસેજ શેર કર્યો જેમાં સ્ટોક્સને ટીમનો સૌથી પ્રેરણાદાયી કેપ્ટન, લીડર અને મહાન ખેલાડી ગણાવ્યો હતો.
સ્ટોક્સે શું કહ્યું ?
તેણે ખેલાડીઓને કહ્યું કે, આપણે આ નિર્ણય પાછળના કારણોની ચર્ચા પછી કરી શકીએ છીએ, પરંતુ મેં હંમેશા આ ટીમ માટે, તમારા માટે અને મારા પહેલા આવેલા ખેલાડીઓ માટે મારું સર્વસ્વ આપ્યું છે. હવે મારી પાસે એક છેલ્લી તક છે. મારી એક જ વિનંતી છે કે દરેક વ્યક્તિ એ જ કરે. આગામી બે દિવસમાં આપણે ઘણી મહેનત કરવાની છે અને જ્યારે હું મેદાન છોડીશ, ત્યારે હું એવું અનુભવવા માંગુ છું કે આ ટીમે પોતાનું સર્વસ્વ આપ્યું છે, ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ ટીમ માટે પણ.
One of England's all-time greatest captains, Ben Stokes, has decided to retire from international cricket at the end of this Test match.
Ben, you have been the most inspirational captain, leader and legend this team could have ever hoped for.
We love you so much and wish you… pic.twitter.com/U5grq0F0kj
— England Cricket (@englandcricket) June 28, 2026
બેન સ્ટોક્સની ઐતિહાસિક સફર
ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં જન્મેલા અને કમ્બ્રિયામાં ઉછરેલા બેન સ્ટોક્સે 2011માં સફેદ બોલ ક્રિકેટથી પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ તેણે ડિસેમ્બર 2013માં એડિલેડ એશિઝ ટેસ્ટ દરમિયાન પોતાનું ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું. તેની કારકિર્દી દરમિયાન સ્ટોક્સે એવી ઘણી મેચો જીતી જે જીતવી અશક્ય લાગતી હતી.
2019ના ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની તેની અણનમ 84 રનની ઇનિંગે મેચને સુપર ઓવરમાં ફેરવી દીધી, જ્યાં ઇંગ્લેન્ડ ચેમ્પિયન બન્યું. થોડા અઠવાડિયા પછી હેડિંગ્લી એશિઝ ટેસ્ટમાં તેની ઐતિહાસિક અણનમ 135 રનની ઇનિંગે ઇંગ્લેન્ડને હારના જડબામાંથી ઉગારી. વધુમાં 2022 T20 વર્લ્ડ કપ વિજય અને 2016માં કેપટાઉનમાં તેની શાનદાર 258 રનની ઇનિંગ તેની કારકિર્દીના મુખ્ય હાઇલાઇટ્સ તરીકે ઉભરી આવે છે.
બેન સ્ટોક્સે 122 ટેસ્ટ, 114 વનડે અને 43 ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ મેચ પહેલા સ્ટોક્સે 7,228 રન બનાવ્યા છે અને ટેસ્ટ મેચોમાં 246 વિકેટ લીધી છે. વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, તેણે 3,463 રન અને 74 વિકેટ લીધી છે. ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સ્ટોક્સે 585 રન બનાવ્યા અને 26 વિકેટ લીધી. સ્ટોક્સની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ઇંગ્લેન્ડે 44માંથી 24 ટેસ્ટ મેચ જીતી છે.
ECB ચેરમેને શું કહ્યું ?
બેન સ્ટોક્સના અચાનક નિર્ણય બાદ તેમને વિદાય આપતા ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ના ચેરમેન રિચાર્ડ થોમ્પસને કહ્યું કે, બેન સ્ટોક્સ ઇંગ્લેન્ડના મહાન ક્રિકેટરોમાંના એક અને તેની પેઢીના સૌથી મોટા હીરો તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતને અલવિદા કહી રહ્યા છે. દબાણ હેઠળ તેનું પ્રદર્શન અને મેદાન પર તેનો ક્યારેય ન હારવાનો જુસ્સો લાખો ચાહકોના હૃદયમાં હંમેશા જીવંત રહેશે. તેમણે યુવાનોને સકારાત્મકતા અને વિશ્વાસ સાથે ક્રિકેટ રમવા માટે પ્રેરણા આપી છે. આજે આપણે એક શાનદાર બેટ્સમેન, એક ઉત્તમ બોલર, એક નીડર કેપ્ટન અને એક પ્રભાવશાળી ખેલાડી ગુમાવી રહ્યા છીએ.