/IND vs ENG : બદલાઈ ગયો પ્રથમ T20નો સમય... 7 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

England vs India Match Timing : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની T20 શ્રેણીને લઈને ચાહકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે. બંને ટીમો વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ આજે, 1 જુલાઈના રોજ રમાશે. ભારતીય ટીમને આયર્લેન્ડ સામે બે મેચની શ્રેણીમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. હવે, ટીમ ઇન્ડિયા ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર જીત મેળવીને શાનદાર વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટના રિવરસાઇડ ગ્રાઉન્ડ પર રમાનારી આ મેચ રોમાંચક બનવાની છે. ભારતમાં મેચ સામાન્ય રીતે સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થાય છે, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ સામેની આ મેચનો સમય મોડો રહેશે.
ભારત-ઇંગ્લેન્ડ મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ભારતીય ટીમ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે અને બંને દેશો વચ્ચે સમય ઝોનમાં નોંધપાત્ર તફાવત છે, જેના કારણે મેચના સમયમાં મોટો તફાવત છે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની મેચ યુનાઇટેડ કિંગડમમાં સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારતીય સમય મુજબ, મેચ રાત્રે 10:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટીમ ઇન્ડિયાના ચાહકોએ મેચનો આનંદ માણવા માટે મોડે સુધી જાગવું પડશે.
મેચ ક્યાં જોઈ શકશો ?
ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીની પહેલી T20 મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ જોઈ શકશો. વધુમાં, ચાહકો JioHotstar પર મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમ જોઈ શકે છે.
ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ T20 માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન
ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ T20 માટે તેની પ્લેઇંગ ઇલેવનની જાહેરાત કરી છે. જોફ્રા આર્ચર શરૂઆતની મેચનો ભાગ રહેશે નહીં. લ્યુક વુડ અને લિયામ ડોસન બોલિંગની જવાબદારીઓ સંભાળશે.
ઇંગ્લેન્ડની પ્લેઇંગ ઇલેવન:
ફિલ સોલ્ટ, જોસ બટલર, હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રશીદ અને લ્યુક વુડ.
ટીમ ઇન્ડિયાની પ્લેઇંગ ઇલેવનની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. વૈભવ સૂર્યવંશીને આખરે તક મળી શકે છે. તે સંજુ સેમસનની જગ્યાએ રમી શકે છે. વરુણ ચક્રવર્તી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં વાપસી કરી શકે છે.
ટીમ ઈન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ ઈલેવન:
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, ઈશાન કિશન, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, વરુણ ચક્રવર્તી, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ.