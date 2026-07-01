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IND vs ENG : બદલાઈ ગયો પ્રથમ T20નો સમય... 7 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ

England vs India Match Timing : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ ચેસ્ટર-લે-સ્ટ્રીટ ખાતે રમાશે. સમય ઝોનના તફાવતને કારણે ભારતમાં મેચ મોડી શરૂ થશે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે અને તમે આ મેચ ક્યાં લાઈવ જોઈ શકશો.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 01, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:17 PM IST
IND vs ENG : બદલાઈ ગયો પ્રથમ T20નો સમય... 7 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઈવ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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IND vs ENG : બદલાઈ ગયો પ્રથમ T20નો સમય... 7 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ
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