/ENG vs IND : બદલાઈ ગયો બીજી T20 મેચનો સમય... હવે રાત્રે 10ના બદલે આટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

ENG vs IND 2nd T20 Match Timings : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી. હવે બધાની નજર શ્રેણીની બીજી મેચ પર છે. આ મેચ 4 જુલાઈએ માન્ચેસ્ટરના એમિરેટ્સ ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ ખાતે રમાશે. ટીમ ઇન્ડિયા હજુ પણ શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પોતાની પહેલી જીત શોધી રહી છે. બીજી T20 મેચનો શરૂ થવાનો સમય પહેલી મેચની સરખામણીમાં બદલાઈ ગયો છે. પહેલી મેચ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, તો બીજી T20 કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
બીજી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ ડે-નાઈટ મેચ હતી, જે ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. આગામી મેચ દિવસ દરમિયાન રમાશે, તેથી મેચ શરૂ થવાનો સમય અલગ હશે. બીજી T20 મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થવાની છે, જેમાં બંને ટીમોના કેપ્ટન અડધો કલાક પહેલા ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની બીજી T20 મેચનું લાઇવ પ્રસારણ કઈ ચેનલ પર થશે ?
ઇંગ્લેન્ડ અને ટીમ ઇન્ડિયા વચ્ચેની આ શ્રેણીના પ્રસારણ અધિકારો સોની નેટવર્ક પાસે છે. તેથી ટીવી પર મેચ જોવા માટે, દર્શકોએ સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ટ્યુન ઇન કરવું પડશે. OTT પર ચાહકોએ JioHotstar પર મેચ લાઇવ જોઈ શકે છે.
ENG vs IND T20 શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
ભારતીય ટીમ
સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, અક્ષર પટેલ, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વૈભવ સૂર્યવંશી, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ,
ઈંગ્લેન્ડ ટીમ
ફિલિપ સોલ્ટ, જોસ બટલર (વિકેટકીપર), હેરી બ્રુક (કેપ્ટન), જેકબ બેથેલ, ટોમ બેન્ટન, સેમ કરન, વિલ જેક્સ, લિયામ ડોસન, સાકિબ મહમૂદ, આદિલ રાશિદ, લ્યુક વૂડ, જોર્ડન કોક્સ, જેમ્સ કોલ્સ, રેહાન અહેમદ, સોની બેકર.