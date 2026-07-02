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ENG vs IND : બદલાઈ ગયો બીજી T20 મેચનો સમય... હવે રાત્રે 10ના બદલે આટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ

ENG vs IND 2nd T20 Match Timings : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની પહેલી T20 મેચ વરસાદમાં ધોવાઈ ગયા બાદ હવે બધાની નજર બીજી T20 પર છે. આ મેચ શરૂ થવાનો સમય પણ બદલાઈ ગયો છે. પ્રથમ T20 રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, ત્યારે બીજી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:15 PM IST
ENG vs IND : બદલાઈ ગયો બીજી T20 મેચનો સમય... હવે રાત્રે 10ના બદલે આટલા વાગ્યે શરૂ થશે મેચ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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