/ENG vs IND : બદલાઈ ગયો છેલ્લી T20 મેચનો સમય... 10 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ

ENG vs IND 5th T20 : ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચમી T20 મેચ સાઉથમ્પ્ટનમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં ટીમ ઇન્ડિયાનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે અને તેઓ 0-3થી પાછળ છે. ભારતીય ટીમ પહેલાથી જ શ્રેણી હારી ચૂકી હોવા છતાં, તેઓ જીત સાથે અંત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ દરમિયાન બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે. જ્યારે અગાઉની બે T20 મેચ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી, ત્યારે પાંચમી મેચનો સમય બદલાઈ ગયો છે.
બધાની નજર વૈભવ સૂર્યવંશી પર
15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીની T20 કારકિર્દીની શરૂઆત ખાસ પ્રભાવશાળી રહી નથી. તેણે અત્યાર સુધીની ત્રણ મેચમાં 42 રન બનાવ્યા છે, જેમાં તેનો સૌથી વધુ સ્કોર 15 છે. તેનું પ્રદર્શન અપેક્ષાઓ પર ખરું ઉતર્યું નથી. સૂર્યવંશીને હવે અંતિમ T20 મેચમાં પોતાને સાબિત કરવાની સખત જરૂર છે નહીં તો, ટીમમાં તેનું સ્થાન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે.
છેલ્લી T20 મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે ?
ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની T20 શ્રેણી દરમિયાન મેચનો સમય વારંવાર બદલાતો રહ્યો છે. ત્રીજી અને ચોથી T20 મેચ રાત્રે 10 વાગ્યે શરૂ થઈ હતી. જોકે, સાઉથમ્પ્ટનમાં પાંચમી T20 સાંજે 7 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમોના કેપ્ટન સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં આવશે.
ENG vs IND મેચ ક્યાં જોઈ શકશો ?
તમે સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ચેનલો પર ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચેની પાંચમી T20 મેચ લાઇવ જોઈ શકો છો. વધુમાં ચાહકો JioHotstar દ્વારા મોબાઇલ અને સ્માર્ટ ટીવી પર મેચનો આનંદ માણી શકે છે.
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
અભિષેક શર્મા, વૈભવ સૂર્યવંશી, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, શિવમ દુબે, સૂર્યાંશ શેડગે, અક્ષર પટેલ, પ્રિન્સ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ અને રવિ બિશ્નોઈ.