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ENG vs IND : બદલાઈ ગયો છેલ્લી T20 મેચનો સમય... 10 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ

ENG vs IND 5th T20 : શનિવારે છેલ્લી T20 મેચમાં ભારત અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. ટીમ ઇન્ડિયા આ શ્રેણીમાં એક પણ મેચ જીતી શકી નથી અને હવે તેઓ છેલ્લી મેચમાં લાજ બચાવવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ઇંગ્લેન્ડ શ્રેણીમાં 3-0થી આગળ છે. જ્યારે ચોથી મેચ રાત્રે 10 વાગ્યે રમાઈ હતી, ત્યારે આ મેચનો સમય બદલાઈ ગયો છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 11, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:14 PM IST
ENG vs IND : બદલાઈ ગયો છેલ્લી T20 મેચનો સમય... 10 નહીં, હવે આટલા વાગ્યે થશે શરૂ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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