/ક્રિકેટમાં આવું પહેલીવાર ! 5-5 વિકેટ લીધા બાદ બંને બોલરોએ બોલના કર્યા બે ટૂકડા

ENG vs PAK : હેડિંગ્લી ખાતે ઈંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના બોલરોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ફાસ્ટ બોલરો ઓલી રોબિન્સન અને જોશ ટંગે પાંચ-પાંચ વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનની બેટિંગની પોલ ખોલી નાખી. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બે બોલરો એક જ ઇનિંગમાં પાંચ વિકેટ લે તે ખૂબ જ દુર્લભ છે. મેચ બાદ રોબિન્સન અને ટંગે એવું કંઈક કર્યું જેનાથી ચાહકો પણ ચોંકી ગયા.
હેડિંગ્લી ખાતે ઈંગ્લેન્ડના બોલરોએ પાકિસ્તાન સામે વિનાશ કર્યો. પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાનની ટીમ માત્ર 171 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. ઓલી રોબિન્સને 18 ઓવરમાં 51 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી, જ્યારે જોશ ટંગે 9.1 ઓવરમાં 46 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. બંને બોલરોએ મળીને પાકિસ્તાનને લો સ્કોરમાં ઓલઆઉટ કર્યું.
બોલના બે ટુકડા કર્યા
જ્યારે કોઈ ખેલાડી પાંચ વિકેટ લે છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે બોલને યાદગીરી માટે તેની પાસે રાખે છે. બે બોલરો માટે એક જ ઇનિંગમાં પાંચ-પાંચ વિકેટ લેવી દુર્લભ છે. પરિણામે જ્યારે રોબિન્સન અને ટંગે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી, ત્યારે તેઓએ એક અનોખો નિર્ણય લીધો. તેઓએ બોલને બે ભાગમાં વહેંચવાનો અને તેને એકબીજા સાથે વહેંચવાનો નિર્ણય કર્યો. ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું જ્યારે બોલને અડધો કાપીને બે બોલરો દ્વારા વહેંચવામાં આવ્યો.
So, what did they do with the match ball? 🤔
A simple solution to a unique problem!
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— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
રોબિન્સન અને ટંગે આ અંગે શું કહ્યું ?
ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટે એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો જેમાં ઓલી રોબિન્સન અને ટંગે બોલ બે ભાગમાં વહેંચવા અંગે મૌન તોડ્યું. ટંગે ખુલાસો કર્યો કે ઓલીએ જ બોલના ટુકડા કરવાનું સૂચન કર્યું હતું, તેણે કહ્યું કે આ પહેલીવાર હતું જ્યારે તેણે આવું કંઈ બનતું જોયું હતું. રોબિન્સને ઉલ્લેખ કર્યો કે ટીમ મેનેજર વાન બેન્ટલીએ પાંચ મિનિટમાં બોલને બે ભાગમાં વહેંચી દીધો, તેને એક એવી ક્ષણ તરીકે વર્ણવી જે તે ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.
રોબિન્સને વધુમાં કહ્યું કે ક્રિકેટ બોલનો અડધો ભાગ રાખવો એ ખરેખર એક અનોખી યાદગીરી હશે. બે બોલરો માટે એક જ ઇનિંગમાં પાંચ-પાંચ વિકેટ લેવી એ એક દુર્લભ ઘટના છે, તેથી આ ખાસ દિવસની યાદને કાયમ માટે જીવંત રાખશે.