ગુજરાતી ન્યૂઝSports

6,6,6,6,6,6,6,6,6...બોલરોની આવી ધોલાઈ ક્યારે નહીં જોઈ હોય, આ સ્ટાર ખેલાડીએ 66 બોલમાં ફટકાર્યા 136 રન

Harry Brook : ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી 3 મેચોની વનડે સિરીઝની છેલ્લી મેચમાં ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા માત્ર 66 બોલમાં 136 રનની અણનમ ઈનિંગ રમી હતી, આ દરમિયાન તેણે છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો હતો. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 28, 2026, 04:18 PM IST

Harry Brook : શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI સિરીઝની ત્રીજી મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેનાર ઇંગ્લેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી હતી. ઓપનર બેન ડકેટ અને રેહાન અહેમદ સસ્તામાં આઉટ થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ જો રૂટ અને જેકબ બેથેલે ત્રીજી વિકેટ માટે 126 રનની મજબૂત ભાગીદારી કરીને ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી.

કેપ્ટન હેરી બ્રુકની ધમાકેદાર સદી 

શ્રીલંકા સામે ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી બ્રુકે ધમાકેદાર ઇનિંગ્સ રમી જેનાથી મેચનો માહોલ બદલાઈ ગયો. જ્યારે ઇંગ્લેન્ડની ત્રીજી વિકેટ 166 રન પર પડી, ત્યારે બ્રુકે બાજી સંભાળી. તેણે 40 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. ત્યારબાદ તેણે ગેર બદલ્યો અને તેના પછીના 17 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. 

બ્રુકે 57 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂરી કરી. તેણે 66 બોલમાં 136 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી, જેમાં 11 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન જો રૂટે 108 બોલમાં 111 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી. બંનેએ 113 બોલમાં 191 રનની ભાગીદારી નોંધાવી, જેના કારણે ઇંગ્લેન્ડે 357 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો 

ઇંગ્લેન્ડે શ્રીલંકાને હરાવ્યું

358 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉતરેલી શ્રીલંકાની ટીમે આક્રમક શરૂઆત કરી. પથુમ નિસાન્કાએ માત્ર 24 બોલમાં અડધી સદી ફટકારી, પરંતુ જેમી ઓવરટને તેને આઉટ કરીને શ્રીલંકાની ગતિ અટકાવી દીધી. ત્યારબાદ કેપ્ટન ચારિથ અસલંકા અને જાનિથ લિયાનાગે સસ્તામાં આઉટ થયા. જો કે, પવન રત્નાયકે લડત આપી.

પવન રત્નાયકે પોતાની પહેલી ODI સદી સાથે શ્રીલંકાની આશા જીવંત રાખી, પરંતુ બીજા છેડે વિકેટો પડતી રહી. અંતે સેમ કરને રત્નાયકેને બોલ્ડ કરીને શ્રીલંકાની ઇનિંગ્સનો અંત લાવ્યો. આ જીત સાથે ઇંગ્લેન્ડે શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી. 

